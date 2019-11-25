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تكنولوجيا

بـ 5177 جنيها مصريا.. اشتري Oppo RX17 Pro في Black Friday

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:32 م
Oppo RX17 Pro
Oppo RX17 Pro
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ندى علي
إذا لم تكن قد خصصت ميزانية لشراء هاتف جديد واللحاق بعروض وتخفيضات Black Friday فلا تقلق؛ فالتخفيضات الموجودة على هاتف Oppo RX17 Pro لا تحتاج إلى تفكير كبير، فبحسب موقع "Expert Reviews" المتخصص في التكنولوجيا فإن موقع أمازون قد خفض سعر الهاتف إلى 249 جنيه إسترلينى أى ما يعادل حوالى 5177 جنيه مصري.

مميزات الهاتف
يحتوى على 3 كاميرات خلفية، ومستشعر البصمة يأتي أسفل الشاشة، بالإضافة إلى TOF 3D stereo camera،كما أن الهاتف قادم بأحدث إصدار من نظام التشغيل وقت وصوله للأسواق، ويحتوى أيضا على مايكروفون إضافى لإزاله الضوضاء يدعم الشحن السريع.

كما يدعم الهاتف شبكات G2و 3Gو4G و WiFi و Bluetooth و GPS.

وهاتف Oppo RX17 Pro يحتوى على كل المميزات والخواص الموجودة في ماركات الهواتف الأخرى الأمر الذى جعله يستطيع المنافسة بقوة، باللإضافة إلى طول عمر البطارية.

ويحتوى الهاتف على شاشة بعرض 6.4 بتقنية AMOLED ، بالإضافة إلى سرعة شحن الهاتف في وقت سريع للغاية.

وتعد شركة Oppo خامس أكبر شركة مصنعة للهواتف في العالم، وهي شركة صينية متخصصة في صناعة الإلكترونيات.
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