الزمالك فى مواجهة طولان.. 9 انتصارات و5 هزائم وثانى أكبر خسارة للأبيض

فيما شهد الدور الأول لموسم 2011-2012، تحقيق طولان لانتصاره الرابع على الزمالك، وذلك من خلال فوز اتحاد الشرطة على الفريق الأبيض بنتيجة هدفين لهدف.





يلتقى اليوم فى تمام السابعة والنصف مسًاء على ستاد السلام، فريقى الزمالك وإنبى، فى إطار الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.ويحتل نادي إنبي بقيادة مديره الفني الجديد حلمي طولان، المركز الأخير فى جدول ترتيب الدوري، برصيد نقطة فقط، جمعهم من 5 مواجهات، هزم فى 4 لقاءات وتعادل في لقاء ولم يفز فى أي مباراة هذا الموسم.بينما يدخل نادي الزمالك بقيادة مديره الفني الصربي ميتشو، المباراة وهو فى المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة عن فريق بيراميدز المتصدر.وخاض حلمى طولان 19 مباراة أمام الزمالك على مدار مشواره التدريبي، تمكن خلالها من تحقيق الانتصار في 5 مناسبات والتعادل في مثلهم، ونال الخسارة في 9 مباريات.ويستعرض موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى تاريخ مواجهات الزمالك أمام حلمى طولان قبل لقاء اليوم على النحو التالى:المواجهة الأولى كانت بين الزمالك وفريق حرس الحدود بقيادة حلمى طولان، موسم "2002-2003"، وحقق ابن الزمالك مفاجئة كبيرة بعد تحقيقه الفوز على الأبيض بهدفين مقابل هدف فى الظهور الأول لحرس الحدود بمسابقة الدورى المصرى.وحسم التعادل الإيجابي المواجهة الثانية بين طولان والزمالك، بتعادل الحرس أمام الأبيض بنتيجة هدف لمثله، بالدور الثاني لنفس الموسم.أما الانتصار الأول للزمالك على فريق يقوده طولان، جاء في المواجهة الثالثة، التى حسمها الأبيض على حساب حرس الحدود، بنتيجة هدف دون رد فى موسم 2004.فيما حسم التعادل الإيجابي المواجهة الرابعة بينهما بالدور الثاني للدوري موسم 2004.الانتصار الثاني للزمالك على طولان كان فى المواجهة الخامسة، وذلك بلقاء الدور الأول للدوري، موسم «2004-2005»، على فريق حرس الحدود بهدف نظيف، وحسم طولان لقاء الدور الثاني لنفس الموسم، بفوزه على الأبيض.شهد لقاء الدور الأول لموسم "2005-2006" بين الزمالك وحرس الحدود، بقيادة حلمي طولان، خسارة تاريخية للزمالك، بـ5 أهداف نظيفة، بستاد المكس لينال الفريق الأبيض أثقل تاني خسارة في تاريخه الكروي بجميع المسابقات، بعد خسارته أمام الأهلي بسداسية شهيرة في قمة موسم 2002.المواجهة الثامنة بين طولان والزمالك، حسمها الأبيض بهدف نظيف في شباك حرس الحدود، بلقاء الدور الثاني لموسم 2005-2006.تولى طولان بعدها مهمة تدريب فريق النادي المصري البورسعيدي، حيث واجه الزمالك في مرة وحيدة خسر خلالها الرهان، وحسم أبناء ميت عقبة المواجهة التاسعة بهدفين نظيفين بموسم 2007-2008.وفي موسم 2008-2009، نجح المصرية للاتصالات، بقيادة طولان، في حصد نقطة ثمينة أمام الزمالك بالتعادل الإيجابى معه بهدف لمثله.وشهد موسم 2010-2011 مواجهتين بين الزمالك وفريق يقوده طولان، بتولي الأخير القيادة الفنية لبتروجت، تمكن خلالهما الفريق الأبيض من الفوز، بنتيجة 2-0 و2-1 على الترتيب.المواجهة الرابعة عشر بين الطرفين حسمها التعادل الإيجابي 1-1، في لقاء جمع الزمالك بطلائع الجيش بالدوري، موسم 2013-2014.فيما حسم الزمالك المواجهة الـ15، بتفوقه على طولان وسموحة بنتيجة هدف دون رد، من ركلة جزاء لأيمن حفني، بالدور الثاني للدوري، موسم 2015، وانتهى لقاء الدور الثانى بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لمثله.بينما كانت المواجهة السابعة عشر في مطلع يناير الماضي، وشهدت فوز طلائع الجيش على الزمالك، بهدف شهير لصلاح أمين، بالدور الأول لمسابقة الدوري للموسم الماضى.والمواجهة الثامنة عشر والأخيرة، كانت بين الزمالك والاتحاد السكندرى بقيادة حلمى طولان، فى البطولة العربية حسمها التعادل الإيجابي بهدف لمثله، وفى لقاء الإياب استطاع طولان الفوز على الأبيض فى البطولة العربية وإخراجه منها عن طريق ركلات الجزاء.