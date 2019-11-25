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حوادث

السيطرة على حريق فى الجمعية الزراعية بطوخ

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:48 م
حريق
حريق
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إبراهيم الهوارى
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق بالدور الثاني بالجمعية الزراعية بقرية أجهور الكبرى بطوخ.

تلقى المهندس محمد خيري، رئيس مدينة طوخ بلاغا من محمد أبو النور رئيس الوحدة المحلية بأجهور يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بالدور الثاني بالجمعية الزراعية

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وتم الدفع بسيارات وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، ولم يسفر سوى عن تلفيات بالأثاث والكراسي بالمكتب فقط.

وأرسل مجلس المدينة لجنة من الإدارة الهندسية لفحص تلفيات المباني وإعداد تقرير بشأن الحريق وإرساله إلى محافظة القليوبية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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