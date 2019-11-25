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رياضة

مدرب حراس المنتخب الأولمبي يعترف : أمم أفريقيا بطولة محمد صبحي

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 03:25 م
محمد صبحي حارس مرمى
محمد صبحي حارس مرمى المنتخب الأوليمبي
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يسرى غازى
كشف أسامة عبد الكريم، مدرب حراس المرمى لمنتخب مصر الأولمبي، عن كواليس الاعتماد على محمد صبحي حارسًا أساسيًا للمنتخب الأولمبي للفراعنة فى نهائيات أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

وتوّج منتخب مصر الأولمبي بلقب النسخة الثالثة لكأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا عقب فوزه على نظيره الإيفواري (2 – 1) في المباراة النهائية التي جمعت الطرفين على ملعب القاهرة الدولي تحت إدارة الدولي المالاجاشي راكوتوجاونا أندوفيتر.

وقال أسامة عبدالكريم فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "أمم إفريقيا بمثابة بطولة محمد صبحى وكنا دائما نقول لازم ياخد بطولة وفضلنا ندفع بصبحي خلال الخمس مباريات لحراسة عرين الفراعنة الصغار ونشتغل على هدف واحد ازاى ناخد بطولة".

وأضاف: "محمد صبحي حصل على حساسية المباريات واكتسب الثقة ومن الطبيعى انك كمدرب للحراس تعتمد عليه"، لافتا إلى أنه من الطبيعي أن تلعب بحارس واحد، مشددًا على أنه لدى الجهاز الفني كامل الثقة في جميع الحراس.

يذكر أن منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب نجح فى حجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 عقب تحقيق الفوز على منتخب جنوب إفريقيا في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما ورافقه منتخبي كوت ديفوار والبافانا بافانا.
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