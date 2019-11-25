فستان جريء بقشر السمكة.. طليقة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها.. شاهد

نشرت الفنانة منى إش إش طليقة الفنان ماجد المصرى، مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، من حفل عيد ميلادها.وأثارت طليقة ماجد المصرى، الجدل بعد ظهورها فى حفل عيد ميلادها بفستان جريء، باللون الفضي مكشوف الصدر، بقماش قشر السمك، ومكشوف الأكتاف.واعتمدت طليقة ماجد المصرى، على وضع المكياج الثقيل والصاخب من خلال تحديد العيون باللون الأسود من الخارج والداخل، ووضع أحمر الشفاه باللون الفوشيا، وهو ما جعل إطلالتها جريئة ومثيرة.