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رياضة

تعرف على موعد مران الأهلي الأول في تونس

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 05:04 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السادسة مساء اليوم بتوقيت تونس، السابعة مساء بتوقيت القاهرة، موعدًا لخوض المران الأول في العاصمة التونسية.

ويغادر الفريق مقر إقامته في العاصمة التونسية الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت تونس السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة استعدادًا لخوض مرانه الأول على ملعب الجامعة التونسية.

ووصلت البعثة الحمراء إلى مقر إقامتها في العاصمة التونسية استعدادا لمواجهة النجم الساحلي.

وحرص اللاعبون على تناول وجبة الغداء قبل التوجه إلى غرفهم للحصول على قسط من الراحة قبل خوض المران الأول.

ويلتقي الأهلي مع نظيره النجم الساحلي التونسي مساء الجمعة المقبل على استاد رادس في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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