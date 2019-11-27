لكل اسم حكاية.. تل الفرخة في الدقهلية.. اكتشافات أثرية وتاريخ عريق





وكانت تقع هذه القرية علي طريق التجارة مع بلاد الشام وقد عثر فيه على بعض الفخار المستورد منها مما يدل على انها كانت مركز للتجارة .





ويؤكد الدكتور محمود المحمدى، باحث فى الاثار المصربة على اهمية هذا التل لما عثر فيه من اكتشافات اثرية، تضم مقابر مخصصة للاطفال تعود الى عصر حضارة نقادة الثالثة ووجد بهذه المقابر بعض الاوانى الفخارية والحجرية، وخرز مصنوع من العقيق الاحمر.





واكد "المحمدى" على انه عثر فى هذه المنطقة على اقدم مصنع لصناعة الجعة التى كانت تصنع من القمح و التى كانت تصدر الى بلاد الشام واليونان عبر فرع النيل المنديسى والتى كان يوجد اقبال عليها فى اليونان وبلاد الشام ودائمين فى طلبها.



