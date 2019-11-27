لكل اسم حكاية.. تل الفرخة في الدقهلية.. اكتشافات أثرية وتاريخ عريق

تُعد محافظة الدقهلية من محافظات الوجه البحرى التى تتميز بوجود آثار ومناطق أثرية لها تاريخها العريق .
ويعتبر تل الفرخة بقرية (غزالة) التابعة لمركز السنبلاوين من اهم الاماكن الاثرية حيث يبعد حوالى 55 كيلو من مدينة المنصورة وينقسم التل إلى ثلاثة تلال التل الغربى وعثر فيه على أقدم مصنع لصناعة الجعة والتل الأوسط وعثر فيه على مساكن ومخازن ترجع الى حضارة نقادة الثالثة، والتل الشرقى وعثر فيه على مقابر تعود الى عصور ما قبل الأسرات.
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وكانت تقع هذه القرية علي طريق التجارة مع بلاد الشام وقد عثر فيه على بعض الفخار المستورد منها مما يدل على انها كانت مركز للتجارة .
ويؤكد الدكتور محمود المحمدى، باحث فى الاثار المصربة على اهمية هذا التل لما عثر فيه من اكتشافات اثرية، تضم مقابر مخصصة للاطفال تعود الى عصر حضارة نقادة الثالثة ووجد بهذه المقابر بعض الاوانى الفخارية والحجرية، وخرز مصنوع من العقيق الاحمر.
واكد "المحمدى" على انه عثر فى هذه المنطقة على اقدم مصنع لصناعة الجعة التى كانت تصنع من القمح و التى كانت تصدر الى بلاد الشام واليونان عبر فرع النيل المنديسى والتى كان يوجد اقبال عليها فى اليونان وبلاد الشام ودائمين فى طلبها.
وأضاف أنه عثر بهذا المكان على اقدم تمثال يمثل الهيئة البشرية وهو محفوظ الان بالمتحف المصرى القديم، مضيفا أن من اهم الاكتشافات التى تؤكد على استئناس المصريين للكلاب واستخدامها فى الصيد حيث عثر على هيكل عظمى لكلب الصيد فصيلة (السلوقية) التى كان يمتلكها الأغنياء فى العصور القديمة.