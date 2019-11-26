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أخبار البلد

عمرو طلعت: انتظروا دورة متميزة لمعرض الاتصالات الدولي بالقاهرة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:54 م
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
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احمد عبد القوى
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الدورة القادمة لمعرض "كايرو إى سى تى" التي ستُعقد بعد أيام قليلة ستكون متميزة.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت، فى لقائه بمحررى قطاع الاتصالات مساء اليوم، الثلاثاء، بمكتبه بالقرية الذكية، أن الوزارة تتشارك مع الوزارات الأخرى فى بناء مصر الرقمية، لافتًا إلى أن الوزارة تشارك هذا العام بأجنحة للبريد المصرى والذى يضم العديد من الخدمات المبتكرة، إضافة إلى جناح هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والمصرية للاتصالات.

وأوضح أن ملف التحول الرقمى يأتى على رأس أولويات المعرض بما يشمله من ملفات تدريب ورفع الصادرات وتوفير دعم للشباب وفرص عمل مناسبة لهم وإنترنت الأشياء والشمول المالي.

وقال الوزير إن دورة هذا العام سوف تشهد مشاركة أوسع للشركات الأفريقية، لافتًا إلى أن الملف الأفريقى من أهم الملفات بالنسبة إلى الوزارة.


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