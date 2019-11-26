لتوعية الشباب .. ندوة تستعرض المشروعات العملاقة في مصر بجامعة كفر الشيخ

نظمت جامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع كلية التجارة اليوم، ندوة بعنوان "مصر بين تحديات الماضي وآفاق المستقبل"، وذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين الجامعة وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري.



جاء ذلك بحضور الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود عبد الحافظ، عميد كلية التجارة، ومدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب، حيث تم عرض فيلم تسجيلي عن المشروعات التنموية القومية العملاقة.



وتم شرح الأهمية التاريخية والحضارية والاستراتيجية والدينية لمصر، حيث أن الحروب المتتالية التي خاضتها في العصر الحديث ومواجهة خطر الإرهاب في سيناء والحدود الغربية، كما تم التحذير من المؤامرات وحروب الجيل الرابع والخامس وضرورة مواجهتها بنشر الثقافة والوعي الوطني.



ومن جانبه، قال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، إن تلك الندوات تأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على تعزيز الانتماء والحس الوطني لدى الطلاب وتعريفهم بالمشروعات القومية التنموية مؤكدا أهمية مثل هذه الندوات التثقيفية لتعزيز الوعي الوطني للطلاب وتأكيد الهوية الوطنية المصرية.