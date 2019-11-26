ثقافة أسوان تنظم فقرات فنية متنوعة لفرق الفنون الشعبية .. صور

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، تنظيم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية في جميع بيوت وقصور فرع ثقافة أسوان، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.



وفى هذا الصدد أقيم عرض فنى لفرقة أسوان للموسيقى العربية بقيادة محمود مغازى على مسرح قصر ثقافة أسوان حيث تغنت الفرقة بمجموعة من الأغانى منها "مكتوبلى اغنيلك، مبيسألش عليا، نسم علينا الهوا، الله يكون بعون كل العاشقين، عيون بهية،زى العسل،حبيبى وعنيا"، وذلك لأفواج الشباب ضمن برنامج "أهل مصر" بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة ضمن البرنامج الرئاسى لأبناء القبائل الحدودية.



وفى نفس السياق أقامت مكتبه السلام ورشه فنية "تصميم وجوه أفريقية" للمدربة ولاء حسين بمشاركة عدد من طلاب مدرسة رمضان أرباب الابتدائية بكيما فى اطار دمج الأطفال الأسوياء مع ذويهم من ذوى الاحتياجات الخاصة ، كما أقام قصر ثقافة السباعية ورشة فنية "أشكال فنية من الفوم" للمدربة نجوى على.



ونظم قصر ثقافة دهميت محاضرة بعنوان "التكنولوجيا سلاح ذو حدين" حاضرها محمود جمال مهندس حاسب آلى والذى أشار إلى أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت سلاحا ذو حدين، حيث إن الفارق بين إيجابية التكنولوجيا وسلبياتها في العصر الحديث، يتوقف على مدى إستخدام الفرد لها ، فإذا استخدمها الفرد كنوع من المعرفة ومسايرة الواقع ومعرفة ما يدور خارج النطاق الذى يعيش فيه كأن يتابع الأخبار العالمية أو يحادث أصدقاءه على الإنترنت أصبح إيجابيا .



وقال بأنه على العكس إذا لم يستخدمه بالشكل الصحيح يصبح سلبيا بحيث يستخدمه في غير موضعه كتضييع الوقت أو ما شابه ذلك أو أصبح إدمانا لدى هذا الشخص لا يستطيع الإقلاع عنه كإدمان المواد المخدرة التي تنعكس على الشخص بانعكاسات سلبية وتنشئ اضطرابات فى السلوك الإنسانى .

