دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بصحبة زوجها.. شاهد

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة صحبة زوجها الإعلامي رامي رضوان.



وظهرت دنيا سمير غانم بصحبة زوجها خلال إحدى الحفلات، حيث ارتدت بليزر باللون الأسود اللامع مع بنطلون و سترة قطنية باللون الأسود أيضا، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.



وخطفت الفنانة دنيا سمير غانم، الأنظار، بمكياجها الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة والمتناسقة مع لون بشرتها.



وتزوجت الفنانة دنيا سمير غانم والإعلامي رامي رضوان، عام 2013، وأنجبت منه ابنتهما "كايلا".



يُذكر أن آخر أعمال النجمة دنيا سمير غانم كان مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذي عرض في رمضان الماضي وهو من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.