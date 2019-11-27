ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بصحبة زوجها.. شاهد

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:41 ص
دنيا سمير وزوجها
دنيا سمير وزوجها
Advertisements
محمد بدران
نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة صحبة زوجها الإعلامي رامي رضوان.

وظهرت دنيا سمير غانم بصحبة زوجها خلال إحدى الحفلات، حيث ارتدت بليزر باللون الأسود اللامع مع بنطلون و سترة قطنية باللون الأسود أيضا، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

وخطفت الفنانة دنيا سمير غانم، الأنظار، بمكياجها الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة والمتناسقة مع لون بشرتها.

وتزوجت الفنانة دنيا سمير غانم والإعلامي رامي رضوان، عام 2013، وأنجبت منه ابنتهما "كايلا".

يُذكر أن آخر أعمال النجمة دنيا سمير غانم كان مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذي عرض في رمضان الماضي وهو من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.
دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بصحبة زوجها.. شاهد
Advertisements

ترشيحاتنا

بث مباشر.. إطلاق القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات طيبة 1

قطر تشعلها.. كواليس الحرب بين الكاف ومرتضى منصور.. القصة الكاملة

رسميا | انطلاق القمر الصناعي المصري طيبة 1 إلى مداره النهائي بنجاح

موجز السوشيال ميديا | ردود أفعال غربية على إطلالة رانيا يوسف .. نرمين الفقى أجمل وحدة في مصر

بفستان أحمر قصير .. ليلى علوى تبهر متابعيها فى أحدث ظهور

خليجي 24 .. ترتيب المجموعة الأولى بعد فوز العراق على قطر وثلاثية الإمارات فى اليمن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ولا روب .. هبة مجدى تتألق بإطلالة ملائكية بالتاج

تعرف على الجيل الجديد من إكس تريل 2021 .. صور

مش هتصدق | سعر جمبسوت رانيا يوسف في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي