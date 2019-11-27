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رياضة

الزمالك يصل أديس أبابا ويؤدي مرانه عصر اليوم

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 09:50 ص
بعثة الزمالك
بعثة الزمالك
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منتصر الرفاعي
وصلت فى السابعة والنصف صباح اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا كمحطة ترانزيت في طريقها إلى الكونغو استعدادا لمواجهة مازيمبي السبت المقبل بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وبعد إنهاء إجراءات الدخول في المطار توجهت البعثة إلى أحد الفنادق القريبة من المطار حيث تناول اللاعبون طعام الإفطار بعدها خلدوا للنوم.

وكان فى استقبال البعثة بمطار أديس أبابا جورج عازر السفير المفوض ووائل كساب منسق البعثة.

ومن المقرر أن يؤدي الفريق مرانه الأول في أديس أبابا فى الرابعة عصر اليوم بأحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة.
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