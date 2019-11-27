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فن

أول فيديو بعد شائعة الوفاة.. عادل إمام مطلوب على جوجل السعودية

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:02 ص
قسم الفن
تصدر الفنان الكبير عادل إمام مؤشر البحث جوجل في المملكة العربية السعودية بعد ظهوره في فيديو جديد حرص من خلاله على تهنئة نجله المخرج رامي إمام بعيد ميلاده الذي وافق أول أمس 25 نوفمبر الجاري، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام". 

ونشر النجم الكبير عادل إمام مقطع فيديو لفريق عمل مسلسل "فالنتينو" أثناء الاحتفال بـ ابنه داخل لوكيشين التصوير، وظهر الزعيم عادل إمام وهو يهنئ نجله بعيد ميلاده ويحتفل به وسط أبطال المسلسل.

وعلّق الفنان عادل إمام على مقطع الفيديو قائلًا: "عيد ميلاد سعيد رامى إمام" ونال مقطع الفيديو إعجاب متابعيه.

هذا الفيديو هو الأول للزعيم عادل إمام بعد انتشار شائعة عن وفاته إثر تدهور حالته الصحية وهي الشائعة التي ثبت عدم صحتها لاحقًا.

ويُواصل النجم الكبير عادل إمام تصوير مشاهده بمسلسله الجديد فالنتينو، حيث يحاول المخرج رامى إمام الانتهاء من المشاهد الخارجية.


ويُجسّد الزعيم عادل إمام ضمن أحداث المسلسل شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فلانتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله فى قصص عاطفية عديدة.
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