ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

يجر إسرائيل لـ انتخابات ثالثة.. نائب في الكنيست يهاجم نتنياهو

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:30 ص
نائب في الكنيست يهاجم
نائب في الكنيست يهاجم نتنياهو
Advertisements
سمر صالح
قال عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة أسامة السعدي: إن نتنياهو يسعى لجر المنطقة لانتخابات ثالثة وفقا لمصالحه الشخصية والسياسية لينقذ نفسه من العقوبة والمخالفات القانونية، لاسيما بعد  اتخاذ المستشار القضائي قرارا بتقديم لائحة اتهام بالفساد ضده للمحاكمة.

واعتبر السعدي في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الأربعاء، أن السيناريو الآخر المتوقع بتشكيل حكومة وحدة وطنية خلال أسبوعين ويكون الحكم بالتناوب لمدة ستة اشهر لنتنياهو ومن ثم غانيتس سيكون بمثابة مقتل لزعيم حزب أبيض أزرق الذي تعهد للناخب الإسرائيلي بأنه لن يكون مع نتنياهو في حال تم تقديم لائحة اتهام ضده.

وأكد العضو العربي في الكنيست جاهزية القائمة العربية المشتركة في حال الإعلان عن انتخابات إسرائيلية ثالثة موضحا أن هناك إجماعا مسبقا على أن العنوان الرئيس للقائمة هو الوحدة وعلى أن هناك زيادة في عدد أعضاء القائمة.

وفي سياق منفصل اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، 8 شبان فلسطينيين، خلال حملة اعتقالات، نفذتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وقال موقع "والا" العبري، العبري، صباح اليوم الأربعاء: إن الجيش الإسرائيلي، اعتقل من وصفهم بالمطلوبين، بزعم مشاركتهم في نشاطات أمنية.

وأضاف الموقع العبري أن الجيش الإسرائيلي قام الليلة، بتأمين اقتحام 1400 مستوطن يهودي، لمدينة نابلس، لآداء الصلوات عند قبر يوسف.

وبحسب الموقع، زعم الناطق باسم الجيش، عثور قواته على عبوة ناسفة بالقرب من قبر يوسف، وتم التعامل معها دون وقوع إصابات.

وأشار الموقع العبري، الى أن مواجهات اندلعت الليلة، بين عشرات الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، عند قبر يوسف، بنابلس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ساعات على انتهاء تفويض جانتس.. نتنياهو يجهز مفاجأة لـ ليبرمان.. فشل الجهود الأخيرة لتشكيل حكومة إسرائيل.. وهجوم على بيبي بسبب جر تل ابيب لانتخابات ثالثة

الرئيس الإسرائيلي يعلن فشل نتنياهو وجانتس فى تشكيل الحكومة

لأول مرة في تاريخ إسرائيل.. الكنيست يكلف بتشكيل الحكومة خلال 21 يوما بعد فشل نتنياهو وجانتس.. 13 ديسمبر آخر موعد لتشكيل حكومة الاحتلال.. ومارس 2020 موعد الانتخابات الثالثة

مطالبات داخل الكنيست باستقالة فورية لـ نتنياهو

انتهى عصر نتنياهو.. بيبي رئيس الحكومة ووزير الصحة والزراعة والشتات والرفاهية ينتظر محاكمة عاجلة.. مطالبات داخل الكنيست بالاستقالة.. وصحف إسرائيل تتوقع مصيرا مؤلما له بعد اتهامه رسميًا بالفساد

ضربة قاضية لـ نتنياهو .. النائب العام الإسرائيلي يجرده من جميع مناصبه الوزارية.. غالبية إسرائيل تطالبه بالتنحي.. الليكود يبحث عن بديل .. والتلفزيون العبري يصفه بـ الضعيف الغبي

ترشيحاتنا

شبيهة ياسمين صبري تنافسها في الجمال على إنستجرام

رضا عبد العال يهاجم ميتشو ويكشف عن الفارق بينه وبين فايلر

احتراق مروحية إسرائيلية على متنها 14 جنديا و3 طيارين| تفاصيل

حكم إنفاق الأولاد من مال والدهم الحرام

عاجل .. شوبير يكشف حقيقة استغناء النادي الأهلى عن مؤمن زكريا ورفض تحمل علاجه

موعد مباراة ليفربول ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حافية القدمين من أمام البحر.. إليسا تشعل إنستجرام بأنوثتها

ها إيه تاني.. فنانون أعادتهم السوشيال ميديا إلى الساحة من جديد

شبيهة ياسمين صبري تنافسها في الجمال على إنستجرام