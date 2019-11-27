يجر إسرائيل لـ انتخابات ثالثة.. نائب في الكنيست يهاجم نتنياهو

قال عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة أسامة السعدي: إن نتنياهو يسعى لجر المنطقة لانتخابات ثالثة وفقا لمصالحه الشخصية والسياسية لينقذ نفسه من العقوبة والمخالفات القانونية، لاسيما بعد اتخاذ المستشار القضائي قرارا بتقديم لائحة اتهام بالفساد ضده للمحاكمة.



واعتبر السعدي في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الأربعاء، أن السيناريو الآخر المتوقع بتشكيل حكومة وحدة وطنية خلال أسبوعين ويكون الحكم بالتناوب لمدة ستة اشهر لنتنياهو ومن ثم غانيتس سيكون بمثابة مقتل لزعيم حزب أبيض أزرق الذي تعهد للناخب الإسرائيلي بأنه لن يكون مع نتنياهو في حال تم تقديم لائحة اتهام ضده.



وأكد العضو العربي في الكنيست جاهزية القائمة العربية المشتركة في حال الإعلان عن انتخابات إسرائيلية ثالثة موضحا أن هناك إجماعا مسبقا على أن العنوان الرئيس للقائمة هو الوحدة وعلى أن هناك زيادة في عدد أعضاء القائمة.



وفي سياق منفصل اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، 8 شبان فلسطينيين، خلال حملة اعتقالات، نفذتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.



وقال موقع "والا" العبري، العبري، صباح اليوم الأربعاء: إن الجيش الإسرائيلي، اعتقل من وصفهم بالمطلوبين، بزعم مشاركتهم في نشاطات أمنية.



وأضاف الموقع العبري أن الجيش الإسرائيلي قام الليلة، بتأمين اقتحام 1400 مستوطن يهودي، لمدينة نابلس، لآداء الصلوات عند قبر يوسف.



وبحسب الموقع، زعم الناطق باسم الجيش، عثور قواته على عبوة ناسفة بالقرب من قبر يوسف، وتم التعامل معها دون وقوع إصابات.



وأشار الموقع العبري، الى أن مواجهات اندلعت الليلة، بين عشرات الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، عند قبر يوسف، بنابلس.