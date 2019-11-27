ننشر السيرة الذاتية لـ أحمد عطا نائب محافظ الغربية الجديد

أفادت مصادر مطلعة، أنه تم تكليف الدكتور أحمد عطا استشاري كلية الهندسة بجامعة طنطا، بتولي منصب نائب الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الجديد، خلفا للواء هشام السعيد محافظ الغربية السابق وفق إعلان حركة المحافظين الأخيرة.



وشملت سيرة الذاتية تعيين الدكتور أحمد عطا النبوي بمنصب استشار بكلية الهندسة بجامعة طنطا حيث حصل على دكتوراه (المنشآت الخرسانية) - (جامعة طنطا) - عام 2007 م والماجستير (هندسة الإنشاءات) - (جامعة طنطا) - عام 2002 م وبكالوريوس (الهندسة الإنشائية) - (جامعة طنطا) - بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف – عام 1998 م .



كما تدرج وظيفيا بحصوله على رسالة الماجستير فى مجال دراسة تحليلية وعملية لوصلات الكمرات والأعمدة المصنوعة من الخرسانة عالية المقاومة.



وحصل على رسالة دكتوراه في مجال التحليل والتصميم للانظمة الخرسانية المسلحة ذاتية الدمك ذات الحوائط الرقيقة .



يذكر أنه تم إعلان اليوم عدد من نواب المحافظين الجدد بالتزامن مع إعلان حركة المحافظين لتولي فترة جديدة.