الرئيس السيسي يشهد أداء عدد من المحافظين ونوابهم الجدد اليمين الدستورية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء عدد من المحافظين ونوابهم الجدد، اليمين الدستورية، وهم:



المحافظون:



عبد الحميد عبد العزيز الهجان محافظًا للقليوبية

جمال نور الدين محمد زكي محافظًا لكفر الشيخ

عصام سعد إبراهيم أحمد حسين محافظًا لأسيوط

أحمد عبد الله الانصاري محافظًا للفيوم

السيد/ طارق راشد رحمي محرم محافظًا للغربية

السيد/ طارق محمد محمد الفقي محافظًا لسوهاج

السيد/ محمد السيد طاهر الشريف محافظًا للإسكندرية

السيد/ خالد شعيب محمود حسين محافظًا لمطروح

السيد/ أشرف غريب الداودي إبراهيم الحجاوي محافظًا لقنا

السيد/ شريف فهمي سعد بشارة محافظًا للإسماعيلية

السيد/ أشرف عطية عبد الباري علي محافظًا لأسوان

السيد/ عمرو محمد حنفي محمود محافظًا للبحر الأحمر

السيد/ إبراهيم أحمد إبراهيم شهاوي أبو ليمون محافظًا للمنوفية

السيد الدكتور/ محمد هانىء جمال الدين غنيم محافظًا لبني سويف

السيد/ أوسامه محمد حسن حسنين القاضي محافظًا للمنيا

السيد الدكتور/ أيمن عبد المنعم مختار حسن محافظًا للدقهلية

نواب المحافظين:



السيد الدكتور/ محمد محمود محمد إبراهيم نائبًا لمحافظ المنيا

السيد الدكتور/ حسام الدين فوزي عبد الفتاح أبو سيف نائبًا لمحافظ القاهرة للمنطقة الشمالية

السيد/ أحمد محمد النبوي حامد عطا نائبًا لمحافظ الغربية

السيد الدكتور/ سمير محمد محمد حماد نائبًا لمحافظ القليوبية

السيدة الدكتورة/ جاكلين عازر عبد الحليم عازر نائبًا لمحافظ الإسكندرية

السيد الدكتور/ حازم عمر أحمد عمر علي نائبًا لمحافظ قنا

السيدة الدكتورة/ غادة يحيى أبو زيد عبادي نائبًا لمحافظ أسوان

السيد الدكتور/ أحمد محمود عبد المعطي حسين نائبًا لمحافظ الشرقية

السيدة المهندسة/ إيناس سمير محمد حافظ نائبًا لمحافظ جنوب سيناء

السيد المهندس/ عمرو عثمان محمد نعمان نائبًا لمحافظ بورسعيد

السيدة المهندسة/ لبنى عبد العزيز حبيب السيد نائبًا لمحافظ الشرقية

السيد/ عمرو مجدي مصطفى البشبيشي نائبًا لمحافظ كفر الشيخ

السيد/ بلال محمد السعيد عبد الحفيظ محمد حبش نائبًا لمحافظ بني سويف

السيدة المهندسة/ جيهان محمد عبد المنعم محمد نائبًا لمحافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية

السيد/ إبراهيم ناجي عبد الفتاح الشهابي نائبًا لمحافظ الجيزة

السيد/ هيثم فتحي الشيخ محمد نائبًا لمحافظ الدقهلية

السيد/ أحمد سامي عدلي إبراهيم القاضي نائبًا لمحافظ سوهاج

السيدة/ هند محمد أحمد عبد الحليم نائبًا لمحافظ الجيزة

السيد/ إسلام محمد إبراهيم إبراهيم عبده نائبًا لمحافظ دمياط

السيد/ محمد إبراهيم لطفي موسى نائبًا لمحافظ المنوفية

السيدة/ دينا محمد الدسوقي محمد عثمان نائبًا لمحافظ مطروح

السيد/ أحمد شعبان أحمد سليمان محمد نائبًا لمحافظ أسوان

السيد الدكتور/ محمد عماد عبد القادر عثمان نائبًا لمحافظ الفيوم



