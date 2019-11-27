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أخبار البلد

الرئيس السيسي يشهد أداء عدد من المحافظين ونوابهم الجدد اليمين الدستورية

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 02:32 م
صدى البلد
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كتب محمد عبد المنعم
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء عدد من المحافظين ونوابهم الجدد، اليمين الدستورية، وهم:

المحافظون:

عبد الحميد عبد العزيز الهجان محافظًا للقليوبية
جمال نور الدين محمد زكي محافظًا لكفر الشيخ
عصام سعد إبراهيم أحمد حسين محافظًا لأسيوط
أحمد عبد الله الانصاري محافظًا للفيوم
السيد/ طارق راشد رحمي محرم محافظًا للغربية
السيد/ طارق محمد محمد الفقي محافظًا لسوهاج
السيد/ محمد السيد طاهر الشريف محافظًا للإسكندرية
السيد/ خالد شعيب محمود حسين محافظًا لمطروح
السيد/ أشرف غريب الداودي إبراهيم الحجاوي محافظًا لقنا
السيد/ شريف فهمي سعد بشارة محافظًا للإسماعيلية
السيد/ أشرف عطية عبد الباري علي محافظًا لأسوان
السيد/ عمرو محمد حنفي محمود محافظًا للبحر الأحمر
السيد/ إبراهيم أحمد إبراهيم شهاوي أبو ليمون محافظًا للمنوفية
السيد الدكتور/ محمد هانىء جمال الدين غنيم محافظًا لبني سويف
السيد/ أوسامه محمد حسن حسنين القاضي محافظًا للمنيا
السيد الدكتور/ أيمن عبد المنعم مختار حسن محافظًا للدقهلية
نواب المحافظين:

السيد الدكتور/ محمد محمود محمد إبراهيم نائبًا لمحافظ المنيا
السيد الدكتور/ حسام الدين فوزي عبد الفتاح أبو سيف نائبًا لمحافظ القاهرة للمنطقة الشمالية
السيد/ أحمد محمد النبوي حامد عطا نائبًا لمحافظ الغربية
السيد الدكتور/ سمير محمد محمد حماد نائبًا لمحافظ القليوبية
السيدة الدكتورة/ جاكلين عازر عبد الحليم عازر نائبًا لمحافظ الإسكندرية
السيد الدكتور/ حازم عمر أحمد عمر علي نائبًا لمحافظ قنا
السيدة الدكتورة/ غادة يحيى أبو زيد عبادي نائبًا لمحافظ أسوان
السيد الدكتور/ أحمد محمود عبد المعطي حسين نائبًا لمحافظ الشرقية
السيدة المهندسة/ إيناس سمير محمد حافظ نائبًا لمحافظ جنوب سيناء
السيد المهندس/ عمرو عثمان محمد نعمان نائبًا لمحافظ بورسعيد
السيدة المهندسة/ لبنى عبد العزيز حبيب السيد نائبًا لمحافظ الشرقية
السيد/ عمرو مجدي مصطفى البشبيشي نائبًا لمحافظ كفر الشيخ
السيد/ بلال محمد السعيد عبد الحفيظ محمد حبش نائبًا لمحافظ بني سويف
السيدة المهندسة/ جيهان محمد عبد المنعم محمد نائبًا لمحافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية
السيد/ إبراهيم ناجي عبد الفتاح الشهابي نائبًا لمحافظ الجيزة
السيد/ هيثم فتحي الشيخ محمد نائبًا لمحافظ الدقهلية
السيد/ أحمد سامي عدلي إبراهيم القاضي نائبًا لمحافظ سوهاج
السيدة/ هند محمد أحمد عبد الحليم نائبًا لمحافظ الجيزة
السيد/ إسلام محمد إبراهيم إبراهيم عبده نائبًا لمحافظ دمياط
السيد/ محمد إبراهيم لطفي موسى نائبًا لمحافظ المنوفية
السيدة/ دينا محمد الدسوقي محمد عثمان نائبًا لمحافظ مطروح
السيد/ أحمد شعبان أحمد سليمان محمد نائبًا لمحافظ أسوان
السيد الدكتور/ محمد عماد عبد القادر عثمان نائبًا لمحافظ الفيوم

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