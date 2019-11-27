تميز وتفوق .. اختيار أحد علماء مصر تستطيع نائبًا لمحافظ المنيا

توجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص التهنئة إلى الدكتور محمد محمود محمد إبراهيم أبوزيد، عضو المجلس الاستشاري لمؤسسة "مصر تستطيع"، وخبير تصميم الأقمار الصناعية وهندسة الفضاء بالخارج، وذلك لاختياره نائبًا لمحافظ المنيا.



وأكدت وزيرة الهجرة أن ثقة القيادة السياسية في علماء مصر بالخارج ليس لها حدود، مشيرة إلى أنهم يثبتون يومًا بعد يوم تميزهم وتفوقهم في مجالات مختلفة، بما يجعلهم دائمًا مصدر فخر وعزة لوطنهم الأم.



وأشادت السفيرة نبيلة مكرم بإسهامات الدكتور محمد محمود، كبير مهندسي مركز تصميم المعماريات في مجموعة "هيتاتشي" اليابانية، وأحد علماء الفضاء الدوليين، ومدير مشروع إعداد دراسات القمر الصناعي Horyou-5 باليابان، وكبير مصممي معماريات نظم الحاسبات، لافتة إلى أنه أول مصري يصمم نظاما متعدد المعالجات على مصفوفة البوابات المبرمجة حقليًا ويختبره بمفاعل نووي في اليابان.



وجدير بالذكر أن الدكتور محمد محمود إبراهيم أبوزيد أستاذ زائر بكلية الهندسة جامعة زويل، وعضو هيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة الفيوم، ومحاضر بكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة لفرق الضباط، وكذلك مستشار بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الإنتاج الحربي مركز التميز العلمي.





كما أنه حاصل على دكتوراه في هندسة النظم والحاسبات من جامعة كيوتو باليابان، حيث تخصص في تصميم الأقمار الصناعية وهندسة الفضاء، كما نجح في وضع معالم استراتيجية مصر للفضاء والاشتراك مع العلماء المصريين في رسم القواعد المنظمة لإطلاق أول وكالة فضاء مصرية، وأيضًا كان واحدًا من أعضاء الفريق الذي نجح في استعادة السيطرة على القمر الصناعي مصر سات 2006 بعد تعرضه لمشكلة في الحاسب الرئيسي من وكالة الفضاء الأوكرانية، وتمت الإشادة بمستوى عمله وإتقانه.