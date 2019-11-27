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أخبار العالم

شاهد | كيف استقبلت الإمارات ولي العهد السعودي في قصر الوطن بأبوظبي

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 05:33 م
صدى البلد
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سعيد العربي
وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، في زيارة رسمية، وكان في استقبال ولي العهد بمطار أبوظبي ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأجريت لولي العهد مراسم استقبال رسمية في قصر الوطن بأبوظبي، ومن المتوقع أن يترأس الأمير محمد بن سلمان الجانب السعودي في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق المشترك.



ويجري ولي العهد السعودي مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد، وعدد من كبار المسؤولين بالدولة حول العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية والدولية.

وصدر، في وقت سابق اليوم، عن الديوان الملكي السعودي البيان التالي: "بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وانطلاقًا من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز روابط الأخوة بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وغادر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع هذا اليوم الأربعاء 30 / 3 / 1441 هـ الموافق 27 / 11 / 2019م، للقيام بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، يلتقي خلالها إخوانه أصحاب السمو وعددًا من المسؤولين، ويترأس سموه الجانب السعودي في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي".

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