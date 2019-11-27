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برلمان

عبدالعال يدعو إلى إنشاء جمعية صداقة مع برلمانات الدول الأوروبية

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 05:41 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال من مؤتمر رؤساء البرلمان الأوروبية
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
في إطار الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة، وعلى هامش مشاركته في المؤتمر الـ13 لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية الصغيرة فى قبرص، التقى اليوم الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب مع إيفان براجوفيتش رئيس برلمان جمهورية الجبل الأسود.

وخلال اللقاء بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات، حيث أكد الدكتور عبدالعال أن علاقات مصر ممتدة مع دولة الجبل الأسود منذ عام 2006، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت باستقلالها في هذا العام، وأشار خلال المباحثات إلى الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين البلدين التي تمت في القاهرة في أكتوبر الماضي بين وزيري خارجية البلدين.

ودعا الدكتور علي عبدالعال دولة الجبل الأسود إلى دعم المواقف المصرية في المحافل الدولية، باعتبار أن الجبل الأسود دولة صديقة لمصر وتتمتع بصوت متكافئ مع الدول الأخرى.

وأكد على أهمية إنشاء مجلس للأعمال لمصر في الجبل الأسود تسهيلًا للعلاقات بين البلدين، وأشار إلى أن مصر تقدم منح دراسة عديدة لأبناء الجبل الأسود في إطار تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين.

واتفق الجانبان على أهمية إنشاء جمعية للصداقة البرلمانية بين الجانبين. واعتبر رئيسي البرلمان أن هذا اللقاء بداية لعلاقات برلمانية متميزة في القريب العاجل.

من جانبه، أكد رئيس برلمان الجبل الأسود على أن بلاده تجمعها بمصر علاقات طيبة ورثتها من يوغوسلافيا السابقة، وأكد أن بلاده ستبذل كل المساعي لتحسين العلاقات الاقتصادية مصر، مشيدًا بالاستثمارات المصرية في الجبل الأسود، التي تشهد حركة عمران كبيرة يساهم فيها المستثمرون المصريون بدور كبير.
عبدالعال يدعو إلى إنشاء جمعية صداقة مع برلمانات الدول الأوروبية
عبدالعال يدعو إلى إنشاء جمعية صداقة مع برلمانات الدول الأوروبية
عبدالعال يدعو إلى إنشاء جمعية صداقة مع برلمانات الدول الأوروبية
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