منتخب الكرة النسائية يختتم معسكره التدريبي استعدادًا للتصفيات الأفريقية.. صور

اختتم ظهر اليوم الأربعاء معسكر المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة الذي انطلق يوم السبت الماضى فى إطار الاستعداد لتصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم تحت 20 سنة.





وحرصت الدكتورة سحر عبد الحق عضو لجنة ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على الكرة النسائية على التواجد يوميا لمتابعة المعسكر.





وأشادت بمستوى اللاعبات فى المباراة الودية التى أقيمت أمس بالملعب الفرعى لاستاد القاهرة وانتهت بالفوز بثلاثة أهداف أمام فريق وادى دجلة بكامل نجماته، وظهرت خلال المباراة بصمات الكابتن حسين عبداللطيف المدير الفني للفريق فى النواحي التكتيكية وتنفيذ اللاعبات للأمور الخططية والتكتيكية وأوضحت المباراة انسجام الثنائي ليلي يوسف المحترفة بالدوري الأمريكي ضمن صفوف فريق جون هوبكنز ونادية رمضان المحترفة ضمن صفوف فريق شيكاغو اف سي الأمريكي مع باقى أفراد الفريق.





من جانبها قالت الدكتورة سحر عبد الحق إن لاعبات المنتخب الوطني قدّمن أداءً مشرفًا أمام وادي دجلة، وأنها سعيدة بما وصل إليه الفريق ووجهت الشكر للجهاز الفني بقيادة حسين عبداللطيف علي الجهد الكبير المبذول.





وطالبت عبد الحق لاعبات المنتخب بضرورة غلق صفحة مباراة وادي دجلة وان ما زال هناك الافضل والفترة المقبلة تحتاج لمجهود أكبر من اجل الارتقاء للمستوى الدولي، وقالت عبد الحق انها فخورة بلاعبات المنتخب وأنها متفائلة بان يكون هذا الفريق هو أول جيل يصل بمصر لكأس العالم لكرة القدم النسائية.





وأبدى حسين عيد اللطيف.المدير الفني للمنتخب سعادته البالغة بالأداء الجيد الذي قدمه الفريق امام وادي دجلة، مؤكدا ان اللاعبات قدمن أداء قويا والنتيجة ترجمت هذا الاداء امام احد الفرق الكبيرة بدوري الكرة النسائية ونفذن كل التعليمات المطلوبة منهن خاصة الجمل التكتيكية التي تم تلقينها لهن في التدريبات مشيرا الي ان الهدفين الاول والثاني من جمل تكتيكية تم تنفيذها في المران.





وقال ان الهدف الثاني هو من جملة تكتيكية اقتبسها من الراحل محمود الجوهري من جملة بمشاركة ثلاث لاعبات ليلي زاهر وندين غازي ونادية رمضان.



