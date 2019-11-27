ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

إبراهيم رضوان يكتب: الإسكندرية تفرح

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:06 م
صدى البلد
Advertisements
ليس من عاداتي أن أكتب عن أحد حينما يكون ضعيفا ، أو زال عنه السلطان ، وليس من عاداتي الشماتة ، او التشفي ، ولكني امام حالة يجب الكتابة عنها ، فقد تمت الإطاحة بمحافظ الإسكندرية السابق عبد العزيز قنصوة من منصبه ـ خلال تواجده خارج البلاد ـ ، وحلف اللواء محمد الشريف اليمين الدستورية أمام الرئيس محافظا جديدا للإسكندرية .

لقد رأيت الفرح والبشر والسرور في وجوه الناس ، وكأنه كابوس وانزاح ، فقد قضى قنصوة في المنصب عاما كاملا ، لم يفعل فيها شيئا ، لم يخلف للذاكرة أي إنجاز حتى لو تبليط شارع ، ولذلك أنا مندهش من كيفية إختياره لهذا المنصب ، فكل مؤهلاته أنه أستاذ بيئة بكلية الهندسة ، حتى البيئة السكندرية ساءت في عهده ..

على مدى عام كامل كتبنا ونصحنا وأرسلنا الرسائل للمحافظ المقال ، وقلنا له مخلصين ما ينبغي أن يفعله ، وأنه يجب أن ينزل للناس ، وأن يستحضر تجربة المحافظ الأسبق المحبوب عبد السلام المحجوب ، الذي كان يفتح قلبه وباب مكتبه للجميع ، يجوب الميادين بحثا عن حلول ، ولكن لا حياة فيمن تنادي .

أسوأ شئ أن يصاب المسئول بأمراض الكرسي بمجرد أن يجلس عليه ، وأن يعتقد أنه أفضل إنسان على وجه الأرض ، وأنه ليس في الإمكان أبدع مما كان ، و" أنه وبس - وبالباقي قش " ، فتكون النتيجة كارثية ، حتى نقر الشارع وحفرها لم تسد طوال عام كامل .

المحافظ المقال ، للأسف إفتقد لوسائل الإتصال الفعال مع الناس ، فكان خطابه مهلهلا ، وكلما جلسنا اليه تحدث عن مشاريع وهمية ، في حين أن الناس تبحث عن مشاريع يومية ، تبحث عمن يطبطب ويحنو عليها ، فكانت يداه مرتعشتان وقراره متأخر ، في حين أن العمل التنفيذي يحتاج الي جرأة وإندفاع .

أشد على يد الرئيس في إختيار اللواء محمد الشريف ، فهو رجل ميداني من الطراز الأول ، كان مديرا للأمن في الإسكندرية ، وكلنا أمل في أن يعيد للأسكندرية وجهها المشرق الجميل ، وان يعيد ترميمها ، خاصة وأنه سبق ونجح في التصدي ، وقبلها مديرا للامن الوطني ، ثم مديرا لأمن الجيزة مساعدا لوزير الداخلية ، وها هو يعود الي بيته للتصدى لمافيا البناء المخالف ، وإشغالات الطريق .

لقد تواصلت مع المحافظ الجديد انا والصحفيان الكبيران محمد معوض وعلي بدر ، ووعدنا بلقاء قريب ، قلت له أن الإسكندرية تفرح ، الإسكندرية تسعد ، بعد عام الحزن ، أتمنى من اللواء الشريف ، أن يمشي على خطى المحافظ المقال قنصوة ولكن ـ بأستيكة ـ ، وأن يكون ميدانيا ، كما كان من قبل ، وان ينزل الي الشارع ، وأن لايحيط نفسه بالمنافقين الفاسدين الذين يعرفون أنفسهم ويعرفهم جيدا ..

الإسكندرية تحتاج الي عمل كبير ، وجهد جبار ، ومحمد الشريف طراز رفيع من الرجال ، قادر على ذلك ، ونحن معه قلبا وقالبا ..
Advertisements

ترشيحاتنا

رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا بفستان جديد.. شاهد

المحكمة العسكرية تقضي بالإعدام شنقًا على الإرهابي هشام علي عشماوي

فستان جريء.. رانيا يوسف تحضر عرض فيلم the friendly man بمهرجان القاهرة السينمائي .. شاهد

وداعًا الحد الأقصى لأسعار فيزيتا الأطباء.. حكم نهائي لدعوى قضائية أقامها صيدلي

أنا مسيحية وزوجي مسلم | ماجي بو غصن تثير الجدل بتغريدة على تويتر

ماجد المصري يطلب الدعاء لابنه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنتلي بنتايجا 2021 تظهر أثناء اختبارها بتصميم محدّث.. صور

وكيل بريليانس يكشف عن موعد إطلاق V7 بمحرك BMW.. السعر مغرٍ

هنتعشى إيه النهاردة.. كرات التونة بالبطاطس وسلطة يونانية