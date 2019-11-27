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رياضة

وزير الرياضة يكرم منتخبات السلة الفائزة بالمراكز الأولى في البطولات الأفريقية

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 09:50 م
صدى البلد
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ريهام بكير
كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لاعبي المنتخبات الوطنية لكرة السلة رجال وسيدات وناشئين وناشئات التي شاركت في البطولات الافريقية بالرأس الاخضر واوغندا ورواندا، وحققت ميداليات خلال مشاركتها.

ومن تلك المنتخبات المنتخب المصري صاحب المركز الأول في البطولة الافريقية لكرة السلة تحت 16 سنة للناشئين المؤهلة لبطولة العالم 2020 والتي أقيمت خلال الفترة من (5-14) يوليو الماضي بالرأس الأخضر، والمنتخب صاحب المركز الثاني في البطولة الافريقية لكرة السلة تحت 16 سنة للناشئات والمؤهلة لبطولة العالم 2020 والتي أقيمت خلال الفترة من ( 24/7-6/8) برواندا.

كما تم تكريم المنتخب الحاصل على المركز الأول بالبطولة الافريقية لكرة السلة رجال وسيدات وناشئين تحت 18 سنة، وأيضا صاحب المركز الخامس في البطولة الافريقية ناشئات تحت 18 سنة والتي أقيمت خلال الفترة من (8_11 ) نوفمبر الماضي بأوغندا.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالإنجاز الذى تحقق لكرة السلة مؤكدًا أن الوزارة تهتم وتتابع كل الألعاب وتدعم كل إنجاز يضيف لرصيد مصر، وتوفر كل الإمكانيات المادية والمعنوية من أجل حصد الميداليات والظهور بالشكل اللائق، مشيدًا بجهود الاتحاد المصرى لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدى أبو فريخه، فى تطوير منظومة اللعبة وتكوين منتخبات لجميع المستويات العمرية بمستوى قوى قادر على التنافس.

وهنأ "صبحي" اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، وأعرب عن سعادته بالمجموعة المتميزة، التى كانت على قدر المسؤولية، والتى حققت إنجازًا مشرفًا للرياضة المصرية.
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