بنتلي بنتايجا 2021 تظهر أثناء اختبارها بتصميم محدّث.. صور

في الشهر القادم، ستحتفل بنتلي بالذكرى السنوية الرابعة لبدء إنتاج بنتايجا، وسيكون ذلك بحصول الـ SUV الفاخرة على نسخة فيس لفت، وقد ظهر نموذج أولي لها أثناء اختباره في الأجواء الباردة بشمال أوروبا، ويبدو كأنه يشبه الموديل السابق تقريبًا، ولكن بالنظر عن كثب، سترى الكثير من التمويه على الطرفين الأمامي والخلفي، وهي محاولة من الشركة لخداع المارة للاعتقاد بأنه لا يوجد شيء خاص يتم اختباره هنا.



ستحصل الواجهة الأمامية لبنتايجا 2021 على مصدات وشبك معاد تصميمهم، بالإضافة إلى مصابيح جديدة تشبه طراز فلاينج سبير 2020، كما تم إعادة تصميم المصابيح الخلفية أيضًا، ويبدو أنها أصبحت أقل حجمًا، وربما حصلت على إلهامها من كونتيننتال جي تي، في حين لم تلتقط العدسات التجسسية أي صور للداخلية، لكن نتوقع حصولها على بعض الترقيات الرئيسية لا سيما في النظام الترفيهي.



تعتبر بنتايجا حاليًا الـ SUV الفاخرة الوحيدة من مجموعة فولكس فاجن التي تستخدم نظام ترفيهي قديم، لذلك نتوقع حصولها على شاشة نظام ترفيهي أكبر مع المزيد من المزايا، بالإضافة إلى الشاشة الدوارة التي رأيناها في كونتيننتال جي تي، بالإضافة إلى أجهزة قياس رقمية، وتحسينات في التنجيد ومجموعة محدثة من أنظمة مساعدة السائق.



أما بالنسبة للمحرك، فمن المتوقع أن يستمر استخدام تشكيلة المحرك الماضية حيث ستحصل محركات W12 وV8 على تحديثات متواضعة لتحقيق كفاءة أفضل، وسيظل الطراز الهجين بالقابس ذو الست اسطوانات كما هو، وعلى الرغم من أن تاريخ الكشف عنها غير معروف، إلا أنه سيكون على الأغلب في النصف الأول من العام المقبل، وربما في معرض جنيف للسيارات في مارس 2020.



