برلماني: وجود شباب المعارضة في تعيينات نواب المحافظين يحسب للحكومة

أشاد اللواء حسن السيد، عضو مجلس النواب، بتمكين الشباب وتقلدهم المناصب التنفيذية، بعد تعيينهم نواب للمحافظين، ضمن حركة التعديلات التي تم إجراؤها مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الأمر سابقة لم تحدث من قبل.





وأكد النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تقلد الشباب من مختلف الأحزال السياسية لمنصب نواب المحافظين، أمرًا هامًا للغاية، في طريق تمكين الشباب للمناصب أعلى فيما بعد.





وأضاف عضو مجلس النواب، أن ضخ دماء شابة في المناصب التنفيذية، أمرًا أولته القيادة السياسية أولوية كبيرة منذ توليها الحكم، سواء عن طريق تنسيقية شباب الأحزاب، أو عن طريق البرنامج الرئاسي.





وثمن عضو البرلمان عن تنوع اتجاهات الكوارد الشبابية في تشكيل نواب المحافظين، ووجود تيارات معارضة، مضيفًا: "لأول مرة يكون هناك تيارات معارضة داخل السلطة التنفيذية، وهو أمر يحسب للحكومة".





واختتم اللواء حسن السيد بالتأكيد على ضرورة الاستمرار في دمج الشباب في المناصب السياسية، لدورها المستقبلي في بناء الدولة.





وشهدت إختيارات القيادة السياسية لـ نواب المحافظين الجدد تفضيل شباب يتراوح أعمارهم مابين 29 و 32 عاما ليقود حقبة جديدة من تطوير إدارة المحليات فى مصر.





وتم إجراء حركة جديدة للمحافظين ونوابهم بمصر بعد ساعات قليلة، مشيرة إلى حركة المحافظين الجديدة سوف تشمل ١6 محافظا، و13 نائب محافظ، وفيما يلي سنتعرف على القائمة الكاملة لـ حركة نواب المحافظين الجديدة.





المؤهلات العلمية لـ نواب المحافظين





عمرو مجدى البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ





ماجستير القانون العام جامعة طنطا ، باحث قانونى بالمكتب الفني لمحافظ كفر الشيخ ، منسق عام رابطة خريجي الأكاديمية الوطنية للتأهيل

والتدريب.





هند محمد عبد الحليم نائب محافظ الجيزة





ماجستير حقوق جامعة اينديانا بأمريكا، مساعد قنصل فى سفارة بيرو بمصر، مدير تنفيذى بوكالة ODE للدعاية .





الدكتورة جاكلين عازر عبدالحليم نائب محافظ الإسكندرية





دكتوراة الطب والصحة العامة والطب الاجتماعي والوقائئ، مدرس مساعد بكلية الطب.





مهندس إيناس سمير حافظ نائب محافظ جنوب سيناء





ماجستير العمارة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، مساعد خبير بهيئة التخطيط العمراني، معيد بقسم الهندسة المعمارية أكاديمية الشروق،





مهندس محمد عبدالحميد راضي نائب محافظ المنوفية





ماجستير هندسة الحاسب الآلى – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، مهندس بشركة جنوب الوادى للبترول، مهندس بشركة سيدى كرير للبتروكيماويات، انتداب مديرا لإدارة التخطيط الاستراتيجى والمتابعة بالأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب للقيادة.





أحمد سامى القاضى نائب محافظ قنا





ماجستير تسويق إلكترونى، مدير علاقات العملاء الأفراد قطاع الصفوة بدرجة رئيس قسم





أحمد شعبان سليمان نائب محافظ أسوان





ماجستير التاريخ الحديث والمعاصر جامعة أسوان، معاون السكرتير العام بمحافظة أسوان.





أما عن القائمة الكاملة لـ النواب فى حركة المحافظين فإنها جاءت على النحو التالي:





نواب المحافظين





محمد محمود إبراهيم نائبا لـ محافظ المنيا





حسام فوزى نائبا لـ محافظ القاهرة المنطقة الشمالية





أحمد النبوى عطا نائبا لـ محافظ الغربية





سمير محمد حماد نائبا لـ محافظ القليوبية





جاكلين عازر نائبا لـ محافظ الإسكندرية





حازم عمر نائبا لـ محافظ قنا





غادة يحيى نائبا لـ محافظ أسوان





أحمد محمود عبد العاطى نائبا لـ محافظ الشرقية





إيناس سمير نائبا لـ محافظ جنوب سيناء





عمرو عثمان نائبا لـ محافظ بورسعيد





لبنى عبد العزيز نائبا لـ محافظ الشرقية





عمرو مجدى البشبيشى نائبا لـ محافظ كفر الشيخ





بلال السعيد نائبا لـ محافظ بنى سويف





جيهان عبد المنعم نائبا لـ محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية





إبراهيم ناجى الشهابى نائبا لـ محافظ الجيزة





هيثم فتحى الشيخ نائبا لـ محافظ الدقهلية





حازم عمر نائبا لـ محافظ سوهاج





هند محمد أحمد نائبا لـ محافظ الجيزة





إسلام محمد إبراهيم نائبا لـ محافظ دمياط





محمد إبراهيم لطفى نائبا لـ محافظ منوفية





دينا الدسوقى نائبا لـ محافظ مطروح





أحمد شعبان نائبا لـ محافظ أسوان



