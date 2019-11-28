الليكود يقترح ترؤس نتنياهو للحكومة 6 أشهر فقط

ذكر موقع "سروجيم" العبري، أن حزبي "الليكود" و"كاحول لافان" استأنف المفاوضات من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية فى إسرائيل، وذلك بعد فشلهما في التوصل إلى تفاهمات في هذا الصدد، منذ إجراء انتخابات الكنيست في الـ 17 من سبتمبر الماضي، وما أعقبها من تكليف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة ثم انتقال التكليف إلى بيني جانتس، دون التوصل إلى حلول.



ووفق تقارير إعلامية عبرية، يجري الحديث عن اجتماعات جاءت عقب مقترح جديد قدمه حزب "الليكود"، يحمل بعض التنازلات من جانبه، ولا سيما ما يتعلق بمسألة تولي نتنياهو رئاسة حكومة التناوب في العامين الأولين، إذ ينص المقترح الجديد على تولي نتنياهو رئاسة الحكومة لمدة 6 أشهر، ثم يخرج في إجازة غياب مفتوحة.



وقال الموقع العبري، إن مقترح "الليكود" يدعو جانتس لأن يصبح قائمًا بأعمال رئيس الوزراء بصلاحيات كاملة لمدة عام، بما في ذلك ستة الأشهر الأولى التي يتولى خلالها نتنياهو رئاسة الحكومة، على أن يبقى جانتس قائمًا بالأعمال حتى بعد خروج نتنياهو في إجازة، ولمدة ستة أشهر، قبل أن يصبح رئيسَ الوزراء في العامين الثاني والثالث.



ووفق المقترح، سيصبح نتنياهو قائمًا بأعمال رئيس الوزراء في العامين الثاني والثالث، مع بقائه في إجازة الغياب، وفي العام الرابع يعود إلى رئاسة الحكومة بشكل كامل حال لم يُدن في قضايا الفساد الموجهة إليه، وفي حال تمت إدانته، يتولى رئاسة الوزراء في العام الرابع عضو كنيست آخر عن حزب "الليكود".



ودعا رئيس الكنيست، النائب عن حزب "الليكود" يولي ادلشتاين، الأربعاء، أطقم المفاوضات التابعة لحزب "كاحول لافان"، فضلًا عن الحزب الذي ينتمي إليه، وتحدث معهما عن ضرورة التوصل إلى تفاهمات بشأن حكومة الوحدة الوطنية، منعًا للذهاب إلى انتخابات جديدة، ستكون الثالثة في غضون 12 شهرًا فقط.