مصرع طفل غرقا بحادث انقلاب جرار بترعة التفتيش في أبو المطامير

لقي طفل مصرعه غرقًا، إثر انقلاب جرار زراعي بترعة الغندور بمنطقة التفتيش البحري بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وتم انتشال الجثة ونقلها لثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة أبو المطامير، يفيد بانقلاب جراء زراعي بترعة الغندور بمنطقة التفتيش البحري، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية والإنقاذ النهري لمكان الحادث.



وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "فارس صبرى السيد" 15 سنة، ومقيم بعزبة أمين عليوة بمركز أبو المطامير، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثة.



وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بمستشفى أبو المطامير المركزي تحت تصرف النيابة العامة.. وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.