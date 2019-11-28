نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد المستشفى الجامعي في أسيوط

تفقد الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، اليوم، المستشفى الجامعي بأسيوط يرافقه الدكتور مصطفى عبده شتات عميد كلية طب بنين الأزهر بأسيوط ، والدكتور محمود عمار وكيل كلية طب الأسنان ومدير المكتب الفني بمكتب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور أحمد يوسف عضو المكتب الفني، والمحاسب أحمد عباس الأمين العام المساعد لفرع الجامعة للاطمئنان على حسن سير العمل وجودة الخدمة المقدمة للمرضى.



كما تفقد نائب رئيس الجامعة وحدة الأشعة والمناظير، وغرفة الإفاقة ومطبخ المستشفى والمغسلة، وشدد صديق على الالتزام بتقديم الخدمات الطبية على الوجه الأكمل.



وأكد ضرورة الالتزام التام بالنظافة العامة للحفاظ على صحة المرضى وأبدى عددا من الملاحظات التى يقوم المكتب الفني له بمتابعة تنفيذها على الفور، كما شدد أنه سيتم محاسبة أى مقصر أو متكاسل فى أداء عمله.



كما اطلع نائب رئيس الجامعة على الدفاتر الخاصة ببعض الأقسام داخل المستشفى، وتحاور مع عدد من المرضى واستمع منهم لمدى رضاهم عن الخدمة المقدمة بالمستشفى.