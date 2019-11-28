ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قبل مواجهة النجم الساحلى.. فايلر يتفقد أرضية ملعب رادس

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 10:28 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تفقد أرضية ملعب رادس قيل انطلاق مران الفريق مساء اليوم.

ووصل فريق الكرة بالأهلي إلى استاد رادس لخوض مرانه الأخير استعدادا لمواجهة النجم الساحلي .

وشهد مران اليوم مشاركة رامي ربيعة بعد تعافيه من الإصابة بكدمة أسفل القدم تعرض لها في مران الفريق أمس على ملعب الجامعة التونسية.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سامي قمصان يقود تدريبات لاعبي الأهلي الغائبين عن رحلة تونس

تعرف على موعد مران الأهلي الأول في تونس

الأهلي يكتفي بـ 45 دقيقة في مرانه الأول في تونس

مران استشفائي للاعبي الأهلي المشاركين في لقاء الجونة

مران قوي لثنائي حراسة المرمى الأهلي بتونس

تقسيمة قوية للاعبي الأهلي في تونس

ترشيحاتنا

تاريخ سيئ لـ الزمالك قبل مواجهة مازيمبي بمجموعات أبطال إفريقيا

المحكمة ألزمته بدفع الدية.. قتلها خنقا وأشعل النيران لإخفاء الجريمة

غير معترف به.. اليونان تعلق على الاتفاق الأمني بين السراج وتركيا

اخبار الرياضة.. منتخب مصر يتراجع في تصنيف الفيفا.. قرار جديد من حسام البدري.. حقيقة اقتراب بونجاح من الأهلي

مصطفى بكري: وزيرة الاستثمار مش عارفة تقرأ.. فيديو

بـ إطلالة محتشمة وأنيقة.. شيرين رضا تتألق بالأسود اللامع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة أحبطت توقعات بريليانس.. وأخرى حققت مبيعات ضخمة.. تعرف عليهما

سيارة بريليانس V7 من الداخل كما لم ترها من قبل.. بمحرك BMW.. صور

وكيل بريليانس يكشف عن سيارة مجمعة محليًا بالكامل في 2020.. وتصدير للخارج.. شاهد