قبل مواجهة النجم الساحلى.. فايلر يتفقد أرضية ملعب رادس

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تفقد أرضية ملعب رادس قيل انطلاق مران الفريق مساء اليوم.



ووصل فريق الكرة بالأهلي إلى استاد رادس لخوض مرانه الأخير استعدادا لمواجهة النجم الساحلي .



وشهد مران اليوم مشاركة رامي ربيعة بعد تعافيه من الإصابة بكدمة أسفل القدم تعرض لها في مران الفريق أمس على ملعب الجامعة التونسية.



ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.







