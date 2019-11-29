طالبة أزهرية تبكي في حفل تخرجها: كان نفسي بابا وماما يكونوا معايا.. فيديو

بكت إحدى الطالبات في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر بالقاهرة، تدعى آية جمال، أثناء إلقاء كلمة في حفل تخرجها الذي عقد في مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.



وقالت الطالبة معبرة عن مشاعرها "كان نفسي بابا وماما يكونوا معايا النهاردة لأني مبعرفش أفرح من غيرهم لكن الظروف منعتهم وعايزة أقولهم أنا بحبكم أوى وربنا يعيني وأقدر أفرحكم دائما".



وتابعت: "بشكر اخواتي الاتنين احمد ومحمد اللى شاركوني في حفل تخرجي لانهم أجلوا شغلهم عشان يحضروا معايا".



وتفاعل الحضور مع الطالبة التي انهارت في البكاء على منصة الإحتفال، وصفقوا لها تشجيعا ودعما لها، واحتضنتها زميلاتها على المسرح.



جاء هذا على هامش تنظيم كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات لحفل تخرج طالبات قسم اللغة العربية.