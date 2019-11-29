ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

طالبة أزهرية تبكي في حفل تخرجها: كان نفسي بابا وماما يكونوا معايا.. فيديو

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 07:17 ص
محمد شحتة
بكت إحدى الطالبات في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر بالقاهرة، تدعى آية جمال، أثناء إلقاء كلمة في حفل تخرجها الذي عقد في مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وقالت الطالبة معبرة عن مشاعرها "كان نفسي بابا وماما يكونوا معايا النهاردة لأني مبعرفش أفرح من غيرهم لكن الظروف منعتهم وعايزة أقولهم أنا بحبكم أوى وربنا يعيني وأقدر أفرحكم دائما".

وتابعت: "بشكر اخواتي الاتنين احمد ومحمد اللى شاركوني في حفل تخرجي لانهم أجلوا شغلهم عشان يحضروا معايا".

وتفاعل الحضور مع الطالبة التي انهارت في البكاء على منصة الإحتفال، وصفقوا لها تشجيعا ودعما لها، واحتضنتها زميلاتها على المسرح.

جاء هذا على هامش تنظيم كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات لحفل تخرج طالبات قسم اللغة العربية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمود صديق يتفقد كليات جامعة الأزهر بقنا وسوهاج والأقصر

طالبة أزهرية تهدي نائب رئيس الجامعة لوحة فنية من تصميمها لفضيلة الإمام الأكبر

الأمير في زيارة مفاجئة لكلية الدراسات الإسلامية للبنات بالزقازيق

دراسات الأزهر بالإسكندرية تفتتح معرضاً فنياً لرسومات إحدى الطالبات.. صور

ترشيحاتنا

معرفتكش أنا كده ... حسن الرداد يفاجئ جمهوره بإطلالة غريبة | شاهد

معرفش حضن الأم.. فردوس عبد الحميد تبكي على الهواء بسبب أحمد زكي.. فيديو

بفستان لامع قصير.. مريم حسن تستعرض جمالها فى مهرجان القاهرة السينمائي

شوبير: الأهلي يسعى لضم لاعبين جدد بمركز الدفاع وحراسة المرمى في الميركاتو الشتوي

أمطار الكويت.. تحذير عاجل من السلطات ومخاوف من تكرار كارثة 2018.. فيديو

تراجع سعر الحديد والأسمنت والسيراميك.. برلماني يطالب بخفض سعر الغاز في مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. أسعار صادمة لـ فساتين رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي

قلب الأم.. امرأة تستيقظ من الغيبوبة لإرضاع ابنتها في معجزة حيرت الأطباء

هربا من الزحام.. شاهد رجلا ينفق كل ما يملك لبناء طائرة في حديقة منزله