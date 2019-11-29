إطلاق تطبيق NordPass لإدارة كلمات المرور

أطلقت الشركة المزودة لخدمات الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN)، NordVPN ، رسميًا تطبيق إدارة كلمة مرور NordPass الخاص بها، بعد نحو 5 شهور من طرح الخدمة بموجب برنامج وصول مبكر.



ويعد تطبيق NordPass أحدث منتجات الأمن السيبراني للشركة الشهيرة، حيث تم تطويره مع التركيز على البساطة والأمان، بحيث يوفر قدرات المستخدم الذهنية لأشياء أكثر أهمية من عمليات تسجيل الدخول.



ويأتي التطبيق لحل مشكلات العديد من المستخدمين الذين يجدون صعوبة في تذكر المجموعات الصعبة من الحروف والأرقام لكلمات المرور، حيث يتاح التطبيق بنسخ مدفوعة ومجانية.



وتعمل النسخة المجانية الأساسية مع جهاز واحد، بينما تعمل النسخة المدفوعة على أجهزة متعددة مع ميزات أخرى، لكنها تتطلب اشتراكًا يتراوح بين 2.49 دولارًا و 4.99 دولارًا شهريًا، اعتمادًا على طول مدة التزام العميل.



ويساعد التطبيق في إنشاء كلمات مرور معقدة جديدة ويتيح للمستخدمين مشاركتها بأمان مع الأصدقاء أو زملاء العمل، بالإضافة إلى أنه يتذكر كل شيء، من تسجيلات الدخول إلى الملاحظات وبطاقات الائتمان.



ويعتبر NordPass سهل الاستخدام، ويمكن إضافة التطبيق لمتصفحات كروم وفايرفوكس وأوبرا وإيدج Brave و Vivaldi، إلى جانب وجود تطبيق لنظامي أندرويد و iOS.

