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مرأة

بتكلفة 5 جنيهات.. احصلي على بشرة نقية ورطبة بهذه المكونات

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 04:32 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
يعد الشوفان من أكثر الأطعمة المفيدة للصحة ويعمل على إمداد الجسم بكثير من الفيتامينات، لكنه أيضًا يعمل على تنظيف وترطيب البشرة بشكل لا يصدق خاصة عند إضافة العسل له الذى يعيد لبشرتك الحيوية والنعومة التى يفتقدها، ونشر موقع "wikihow" أهم الوصفات لماسك الشوفان وهى:

الوصفة الأولى:-
- 2 ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون
- 2 ملعقة كبيرة من العسل
- 2 ملعقة كبيرة من الحليب

طريقة الأستخدام:-
- نخلط الحليب والعسل والشوفان جيدًا حتى نحصل على خليط متجانس
- يوضع على البشرة لمدة 15 دقيقة
- يغسل بماء بارد

الوصفة الثانية:-
- 2 ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون
- 2 ملعقة كبيرة من العسل
- 2 ملعقة كبيرة من الزبادى

طريقة الأستخدام:
- نضع جميع المكونات معًا وتخلط جيدًا حتى نحصل على خليط متجانس
- يوضع على البشرة لمدة 15 دقيقة
- يغسل الوجه بالماء الدافئ جيدًا
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