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فن

بإطلالة جذابة .. هند صبرى تبهر متابعيها وغادة عادل تعلق لها | شاهد

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:41 ص
هند صبرى
هند صبرى
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سيد احمد
نشرت الفنانة هند صبري صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وظهرت هند صبرى بإطلالة جذابة وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : مشاء الله - قمر - قلبى تجننى .

وعلقت الفنانة غادة عادل قائلا : قمر حبيبتى .

يذكر أن النجمة هند صبري وسفيرة النوايا الحسنة لدى برنامج الأغذية العالمي زارت أكبر مخيم للاجئين في العالم يضم مليون لاجئ روهينجي.

تعود النجمة هند صبرى للسباق الرمضانى المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب دام لثلاثة سنوات منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، وتحفظت هند على تفاصيل المسلسل، ولكنها أعربت عن اشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.
بإطلالة جذابة .. هند صبرى تبهر متابعيها وغادة عادل تعلق لها | شاهد
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