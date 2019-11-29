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فن

بالروب الأبيض .. إطلالة جريئة لـ إليسا

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 02:16 ص
اليسا
اليسا
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شيري نبيل
شاركت النجمة اللبنانية إليسا جمهورها بنشر صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام أثناء تواجدها في كندا.

ظهرت اليسا في الصورة وهي ترتدي الروب الأبيض ونائمة .

وعلقت اليسا على الصورة : أشعر بالراحة في حجرتي ".

وعلى صعيد آخر، تواصل إليسا التحضير لأغنيات ألبومها الجديد المقرر طرحه مطلع عام 2020، بعد أحدث البوماتها " الى كل اللي بيحبوني".

تستعد إليسا لإحياء حفلين في مصر منتصف شهر ديسمبر المقبل ، الأول في الإسكندرية، والثاني في دار أوبرا جامعة مصر.

ومن المقرر أن تحيي إليسا حفلا آخر ضخم في مصر، سيتم تحديد موعده.
بالروب الأبيض .. إطلالة جريئة لـ إليسا
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