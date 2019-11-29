كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي.. الحكم والموعد و أعداد الجماهير

تنطلق مساء اليوم مباراة الأهلي والنجم الساحلي في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس.



وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء وستذاع عبر التلفزيون التونسي الأرضي وقناة bein sports المشفرة.



وصرح السفير المصري بتونس نبيل حبشي أن هناك 5000 مشجع سيحضروا لـ رادس من أجل مساندة الأهلي خلال مباراته أمام النجم الساحلي.



وسيدير المباراة الحكم الدولي البوتسواني جوشوا بوندو.



كما ضمّت قائمة الأهلي لمواجهة النجم الساحلي كلا من محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.