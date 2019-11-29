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أخبار العالم

القوات الروسية تقصف القوات التركية شمال سوريا

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 09:05 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
قصفت القوات الروسية المتواجدة في القاعدة العسكرية بمدينة "عين عيسى" في محافظة الرقة السورية القوات التركية والفصائل الموالية لها، فيما ردت القوات التركية بقصف مماثل.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القوات الروسية أطلقت 5 قذائف على مواقع الفصائل الموالية لتركيا، فيما أطلقت نظيرتها التركية نحو 5 قذائف سقطت في محيط القاعدة الروسية.

وأشار المرصد إلى أن اجتماعًا بين القوات الروسية وقوات سوريا الديمقراطية جرى صباح أمس الخميس، وأكدت القوات الروسية أنه في حال عدم تراجع القوات التركية والفصائل الموالية وانسحابها إلى الخلف، فإنها ستقوم بقصفها.

وتعتبر روسيا شريكا في ترتيبات أمنية بشمال سوريا يجري خلالها تأمين منطقة عازلة بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة، وبين قوات سوريا الديمقراطية، وعمودها الفقري وحدات الحماية الكردية، من جهة أخرى.

ونفذت أنقرة هجومًا ضد الفصائل الكردية في شمال سوريا، وانسحبت تحت ضغوط، وتدخلت واشنطن وموسكو لبدء تنفيذ منطقة عازلة بعمق 30 كيلومترًا بالشمال السوري في محاولة للحد من مخاوف تركيا من تواجد الفصائل الكردية على حدودها.
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