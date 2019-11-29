ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

ماكدونالدز تكشف عن خدعة في تناول وجباتها.. صور

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 03:07 م
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
كشفت ماكدونالدز عن خدعة بسيطة لتحويل عبوات البرجر إلى صينية وجبات، حتى يكون من السهل تناول الوجبة على الطريق بكل سهولة، دون سقوط الطعام على الملابس أو غيرها من الأضرار التي تنجم عن قرار تناول هذه المأكولات السريعة .

أوضح عملاق الوجبات السريعة مؤخرًا عبر صفحته على موقع Instagram الطريقة الخاصة بتناول الوجبات بيد واحدة والذي يضع حدًا لانسكاب الطعام التي تحدث الفوضى، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ما عليك سوى فتح صندوق البرجر الخاص بك لصنع صينية بطاطس مقلية، ثم قم بتثبيته على مشروبك اللذيذ، هكذا كتب "ماكدونالدز" على المنشور الخاص به.

ووجه ماكدونالدز المستخدمين لطلب الوجبة التي تأتي في علبة - يمكن أن تكون برجر أو دجاج، تفتح العلبة بالكامل، في جانب يوضع السندوتش وجانب آخر توضع البطاطس المقلية فوق المشروب.

وأثنى معجبو ماكدونالدز على الفكرة الرائعة، وحصلت الصورة على ما يقرب من 6000 إعجاب.
ماكدونالدز تكشف عن خدعة في تناول وجباتها.. صور
ماكدونالدز تكشف عن خدعة في تناول وجباتها.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرزها تناول الألبان واللحوم.. عادات خاطئة وراء زيادة الوزن

توقف عن تناولها فورا.. الوجبات السريعة تسبب كارثة صحية

شهية وصحية .. طريقة جديدة لتقديم أطباق الدجاج

عامل يدفع امرأة حامل بقوة خارج مطعمه بسبب ذبابة.. فيديو

موريشيوس تجذب السياح السعوديين بـ أطباق وأكلات شهية

احذر تناول البيتزا والبطاطس المقلية.. 3 أطعمة خطيرة على صحة مرضى الزهايمر

ترشيحاتنا

ياسر اللعبون.. من هو الحارس الشخصي لـ الأمير محمد بن سلمان

11 مواجهة مع النجم الساحلي .. موعد عودة بعثة الأهلي إلى القاهرة

احترس هذه الحشرة تهدد حياتك بـ5 أضرار

أول ظهور لـ عمرو زكي بعد تعرضه لحادث.. والجمهور: حمدلله على السلامة يا بلدوزر

4 طرق للقضاء على حشرة البق نهائيا

احذر.. التهاب الكبد المناعي يؤدي لمضاعفات خطيرة

AdvertisementS

أوهمت الجميع باختطافها لتتزوج حبيبها .. قصة فتاة المرج المختفية.. فيديو

أمطار بداية من الأحد..الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع الحالى

بعد فضيحة سد النهضة.. السلطات الإثيوبية تحاكم فاسدين .. تفاصيل

وفاة زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

بسبب علبة سجائر.. محمد هنيدي مطلوب في السعودية

رغم وجودها على قيد الحياة.. لماذا تم حرمان عمة هيثم أحمد زكي من الميراث؟

خفض أسعار 4 سلع تموينية بعد غد

بعد بكائها.. لينا أحمد الفيشاوي تنشر صورا جديدة.. وهذه قصة خلافها مع والدها

رد عنيف | أول تعليق من أمينة كرم مطربة طيور الجنة بعد خلع الحجاب

حبيته بعد 4 أيام.. عبير صبري تكشف تفاصيل زواجها من محام

عاش هنا يوثق ديانة مريم فخر الدين المزدوجة ودور شادية في تعليمها الإسلام.. وأسباب اقتحام رشدى أباظة منزلها بالسلاح.. وأسرار تعرضها للتحرش من زملائها وطلاقها بعد علقة موت من محمود ذو الفقار

مش هتصدق.. أسعار صادمة لـ فساتين رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تهنئة مثيرة للجدل.. ميلانيا ترامب تتعرض لهجوم شديد

قصر الملك فاروق بإدفينا.. بنى فى عصر الخديوى عباس حلمى الثانى على ثلاث مراحل ولم يسجل كأثر إلا فى ٢٠٠١م.. صور

بالجلد الأسود.. دومينيك حوراني فى أحدث ظهور