ماكدونالدز تكشف عن خدعة في تناول وجباتها.. صور

كشفت ماكدونالدز عن خدعة بسيطة لتحويل عبوات البرجر إلى صينية وجبات، حتى يكون من السهل تناول الوجبة على الطريق بكل سهولة، دون سقوط الطعام على الملابس أو غيرها من الأضرار التي تنجم عن قرار تناول هذه المأكولات السريعة .



أوضح عملاق الوجبات السريعة مؤخرًا عبر صفحته على موقع Instagram الطريقة الخاصة بتناول الوجبات بيد واحدة والذي يضع حدًا لانسكاب الطعام التي تحدث الفوضى، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ما عليك سوى فتح صندوق البرجر الخاص بك لصنع صينية بطاطس مقلية، ثم قم بتثبيته على مشروبك اللذيذ، هكذا كتب "ماكدونالدز" على المنشور الخاص به.



ووجه ماكدونالدز المستخدمين لطلب الوجبة التي تأتي في علبة - يمكن أن تكون برجر أو دجاج، تفتح العلبة بالكامل، في جانب يوضع السندوتش وجانب آخر توضع البطاطس المقلية فوق المشروب.



وأثنى معجبو ماكدونالدز على الفكرة الرائعة، وحصلت الصورة على ما يقرب من 6000 إعجاب.

