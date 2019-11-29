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أخبار العالم

الشرطة البريطانية تطلق النار على رجل هاجم المارة بسكين في لندن

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 04:38 م
الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
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أحمد محرم
أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن رجال الشرطة البريطانية هرعوا إلى جسر لندن، بعد ورود بلاغات بوجود رجل مسلح بسكين يهاجم به المارة.

وأطلقت الشرطة البريطانية النار على الرجل المسلح ولم يتضح بعد مدى إصابته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لشاحنة تقف فوق جسر لندن بعرض الطريق وتسد مساريه معطلة طابور من السيارات على الجانبين.

وفرضت الشرطة طوقًا حول الجسر وأخلت المارة من المنطقة الخطرة.

ولم تُعرف بعد ملابسات الحادث وما إذا كان له علاقة بالإرهاب من عدمه، كما لم ترد معلومات بعد حول ما إذا كانت هناك إصابات نتيجة للحادث.
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