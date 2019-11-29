أزمة بمباراة الأهلي والنجم | جهاز الفريق التونسي يسب دكة الأحمر وسيد عبدالحفيظ ينفعل

توجه عضو من الجهاز الفني لنادي النجم الساحلي الى دكة النادي الأهلي وقام بسب بعض اللاعبين أثناء المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب رادس فى الجولة الأولى ، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .



وانفعل سيد عبدالحفيظ علي حكم المباراة بعد التصرفات التي قام بها أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق الساحلي .



وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء للعضو الذي افتعل أزمة بين دكتين الفريق .



بدأت المباراة باستحواذ من جانب النادي الأهلي، وتعرض عمرو السولية إلى إصابة قوية بالدقيقة 3 من عمر الشوط الأول.



وفي الدقيقة 8 حاول رمضان صبحي مراوغة دفاع النجم الساحلي، إلا أن الدفاع نجح في استخلاص الكرة من نجم الاهلي.



وسيطر النادي الأهلي على الكرة في اول 10 دقائق وذلك وسط تراجع من جانب لاعبي النجم الساحلي في وسط ملعبهم.



وطرد الحكم أيمن أشرف، مدافع النادي الأهلي، عقب عرقلة مدافع النجم الساحلي. بالدقيقة 13.



وكاد النجم الساحلي ان يسجل الهدف الأول عن طريق ياسين الشيخاوي بالدقيقة 18، إلا أنه سدد الكرة خارج المرمى.