ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

المهن الموسيقية: استقرار الحالة الصحية للفنان محمد فؤاد وعودته للمنزل خلال الساعات المقبلة

السبت 30/نوفمبر/2019 - 02:11 ص
استقرار الحالة الصحية
استقرار الحالة الصحية للفنان محمد فؤاد
Advertisements
رامى المهدى
أكد طارق مرتضى، المتحدث الرسمى باسم نقابة الموسيقيين، أن الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية يتابع الحالة الصحية عقب تعرض الفنان محمد فؤاد الى وعكة صحية.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم نقابة الموسيقيين أن وكيل أول النقابة حمادة أبواليزيد تواصل مع مدير فرقة محمد فؤاد وأبلغه أن حالته مستقرة وأنه سيعود إلى منزله فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وكان النجم محمد فؤاد، خضع إلى بعض الفحوصات الطبية بمجرد وصوله إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، إثر تعرضه لوعكة صحية أصابته عصر أمس الجمعة 29 نوفمبر.

وأجرى محمد فؤاد رسما للقلب داخل المستشفى للإطمئنان على حالته وبدأ تلقي العلاج، وبدا «فؤاد» واعيًا ويتحدث مع الأطباء، في الصور التي نشرها أهله وأقاربه على السوشيال ميديا.

وتعرض اليوم السبت قناة الحياة أولى حلقات مسلسل الضاهر الذي يخوض بطولته الفنان محمد فؤاد في تمام الساعة السابعة مساءً وتدور أحداث المسلسل في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث يعيش ضابط شرطة بمنطقة الضاهر ويتمتع بقدر كبير من الاحترام ممن حوله بسبب علاقته الطيبة بهم حيث تجمعه علاقة حب مع فتاة يهودية وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي.

الضاهر من تأليف تامر عبد المنعم وإخراج ياسر زايد بطولة محمد فؤاد و حسن يوسف و مادلين طبر وعلاء زينهم و علاء مرسي ومظهر أبو النجا وصبري عبد المنعم ودارين حداد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرض لحرب شرسة.. تامر عبد المنعم: عرض مسلسل الضاهر 30 نوفمبر

تامر عبد المنعم لمن خذلوه في مسلسل الضاهر: اللي اختار المحاكم يروح ياخد فلوسه منها

بعد دخوله المستشفى | تطورات الحالة الصحية لـ محمد فؤاد وموعد خروجه

ألف سلامة عليك يا أستاذنا | رامي صبري يدعم محمد فؤاد في وعكته الصحية

ألف سلامة عليك يا غالى .. نجلاء بدر تدعم محمد فؤاد في أزمته الصحية

أخبار الفن | ورم في وجه نيللي كريم.. وعكة صحية لـ محمد فؤاد.. ختام القاهرة السينمائي

ترشيحاتنا

كمين ومليون جنيه | قصة مقاول حاول الهرب من الطابق الرابع فسقط جثة هامدة بالخصوص

محبط ورفض التعليق على التحكيم | فايلر: مباراة النجم صفحة وانتهت

فستان ريش.. لقاء الخميسي بإطلالة مميزة في ختام مهرجان القاهرة

الأهلي والنجم الساحلي.. طرد لـ أيمن أشرف في أول ربع ساعة

نجم الأهلى يصف أحمد فتحى بـ "ميلنر" و يشيد به فى لقاء النجم.. فيديو

الزمالك يهزم الأهلي في كرة اليد 22-20 في دوري المحترفين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي عمر الأبرز.. 5 فساتين مثيرة على الريد كاربت

طباخ السم بيدوقه.. أم تدمر ابنها نتيجة عملها في المخدرات

بساطة وأناقة.. نجمات اخترن فساتين بسيطة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي