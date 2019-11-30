المهن الموسيقية: استقرار الحالة الصحية للفنان محمد فؤاد وعودته للمنزل خلال الساعات المقبلة

أكد طارق مرتضى، المتحدث الرسمى باسم نقابة الموسيقيين، أن الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية يتابع الحالة الصحية عقب تعرض الفنان محمد فؤاد الى وعكة صحية.



وأوضح المتحدث الرسمى باسم نقابة الموسيقيين أن وكيل أول النقابة حمادة أبواليزيد تواصل مع مدير فرقة محمد فؤاد وأبلغه أن حالته مستقرة وأنه سيعود إلى منزله فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.



وكان النجم محمد فؤاد، خضع إلى بعض الفحوصات الطبية بمجرد وصوله إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، إثر تعرضه لوعكة صحية أصابته عصر أمس الجمعة 29 نوفمبر.



وأجرى محمد فؤاد رسما للقلب داخل المستشفى للإطمئنان على حالته وبدأ تلقي العلاج، وبدا «فؤاد» واعيًا ويتحدث مع الأطباء، في الصور التي نشرها أهله وأقاربه على السوشيال ميديا.



وتعرض اليوم السبت قناة الحياة أولى حلقات مسلسل الضاهر الذي يخوض بطولته الفنان محمد فؤاد في تمام الساعة السابعة مساءً وتدور أحداث المسلسل في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث يعيش ضابط شرطة بمنطقة الضاهر ويتمتع بقدر كبير من الاحترام ممن حوله بسبب علاقته الطيبة بهم حيث تجمعه علاقة حب مع فتاة يهودية وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي.



الضاهر من تأليف تامر عبد المنعم وإخراج ياسر زايد بطولة محمد فؤاد و حسن يوسف و مادلين طبر وعلاء زينهم و علاء مرسي ومظهر أبو النجا وصبري عبد المنعم ودارين حداد.