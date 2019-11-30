شهم بشهادة كاميرات المراقبة.. شاب ساعد الشرطة في القبض على لصوص .. شاهد

الشجاعة صفة يولد بها البعض أحيانا لا تقتصر على الرجال ، إلا أنها في كل الأحوال صفة محمودة لدى كل شخص يمتلكها ، القدرة على المواجهة ملكة لا يملكها الكثير.





وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" أن أحد رجال توصيل الطلبات إلى المنازل قام بتصرف بطولي نال إعجاب عشرات المواطنين المارة في الشارع بأحد الولايات الأمريكية.





شهدت كاميرات المراقبة في الشارع على موقف شجاع و شهم من شاب على دراجة بخارية أثناء مساعدته لرجال الأمن في القبض على لصوص كادوا أن يفلتوا من القبضة الأمنية.





تمكن ذلك الشاب من الإمساك بهؤلاء المجرمين وتقديمهم لأفراد الشرطة الذين لم يتمكنوا من اللحاق بهم بسبب الزحام، إلا أن ذلك الشاب قام بدورهم وصورته كاميرات المراقبة.