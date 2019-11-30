الاحتلال يقصف غزة بـ 3 صواريخ للمرة الثانية خلال ساعات

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، موقعا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.





واستهدفت طائرات الاحتلال بثلاثة صواريخ على الأقل موقعًا شمال البلدة ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران داخله وإلحاق أضرار مادية في ممتلكات المواطنين القريبة.





وكانت مدفعية وطائرات الاحتلال استهدفت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية موقعين شرق مدينة غزة دون وقوع إصابات.





وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي الليلة، موقعًا شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، بقذيفتين، دون أن يسفر عن وقوع إصابات.





كما استهدف طيران الاحتلال موقع بيت لاهيا الشرقي التابع للقسام بصاروخين، دون وقوع إصابات.



