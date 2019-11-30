ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الاحتلال يقصف غزة بـ 3 صواريخ للمرة الثانية خلال ساعات

السبت 30/نوفمبر/2019 - 08:54 ص
الاحتلال يقصف غزة
الاحتلال يقصف غزة بـ3 صواريخ للمرة الثانية خلال ساعات
Advertisements
قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، موقعا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال بثلاثة صواريخ على الأقل موقعًا شمال البلدة ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران داخله وإلحاق أضرار مادية في ممتلكات المواطنين القريبة.

وكانت مدفعية وطائرات الاحتلال استهدفت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية موقعين شرق مدينة غزة دون وقوع إصابات.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي الليلة، موقعًا شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، بقذيفتين، دون أن يسفر عن وقوع إصابات.

كما استهدف طيران الاحتلال موقع بيت لاهيا الشرقي التابع للقسام بصاروخين، دون وقوع إصابات.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت عصر أمس الجمعة بالرصاص الحي مجموعة من المواطنين شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد فتى وإصابة خمسة آخرين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 5 شهداء

استشهاد مواطن فلسطيني في القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة يرفع الحصيلة إلى 12 خلال 24 ساعة

إسرائيل توسع العدوان.. سقوط 6 شهداء فلسطينيين حتى الآن

تصعيد جديد.. الاحتلال يقصف غزة بعد توجيه صاروخين نحو المستوطنات

5 أيام من العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.. استشهاد 8 فلسطينيين من عائلة واحدة.. جوتيرش يطالب بالتحقيق.. القصف بواسطة صواريخ أمريكية.. وحماس والجهاد يتحدان ضد الاحتلال

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف قطاع غزة فجرا

ترشيحاتنا

أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر اليوم السبت 30 -11- 2019

نجم المقاولون: استحقينا الفوز على الجونة والنحاس لديه دائما خطط بديلة..فيديو

فرج عامر تعليقا على مباراة الأهلى والنجم الساحلى: التحكيم الافريقي فارس الرهان ببطولات افريقيا

طلقت زوجتي وهي حامل.. هل يقع الطلاق؟ الإفتاء تجيب| فيديو

الدولار بـ 16.05.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 30 - 11 - 2019

الصحافة ممنوعة| دينا وروبي تشعلان حفل ما بعد ختام القاهرة السينمائي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الجرأة والأناقة والغرابة.. 20 إطلالة أثارت الجدل في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

رامي مالك حديث العالم بمشهد مؤثر في مسلسل Mr. Robot ضمن الأفضل لهذا الأسبوع

الأختين الحلوين.. النجمات الشقيقات يتألقن في ختام مهرجان القاهرة السينمائى