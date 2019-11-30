الليكود يبدأ خطوات عزل نتنياهو وجانتس يكشف مفاجأة

أعلن زعيم تحالف "أزرق أبيض" الإسرائيلي، بيني جانتس، أن أعضاء في حزب "الليكود"، الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعربوا عن رغبتهم في تشكيل حكومة وحدة بدون نتنياهو.



وكتب بيني جانتس، في منشور على صفحته في "فيسبوك"، أن "نتنياهو أصبح عبئا على أعضاء الليكود الذين يتحدثون فيما بينهم وفي المناقشات معي أيضا، عن إدراكهم بأنه سيكون من الصحيح تشكيل حكومة وحدة من دونه".



وأضاف جانتس، أن نتنياهو "في حال تمت تبرئته (من تهم الفساد)، سيكون بوسعه أن يكون رئيسا للوزراء لسنتين"، وذلك في إشارة إلى مقترح حزبه بأن يتولى غانتس ونتنياهو منصب رئيس الحكومة بالتناوب.



وتشير التقارير الإعلامية الإسرائيلية إلى أن "الليكود" عرض على "أزرق أبيض" صفقة تتضمن بقاء نتنياهو رئيسا للوزراء لـ 3 أو 4 أشهر قبل أن يتنحى عن رئاسة الحكومة مع الحفاظ على مقعده في الكنيست، ويركز جهوده على الدفاع عن نفسه أمام الأجهزة القضائية التي تجري 3 تحقيقات معه.



وأفادت القناة الـ 13 للتليفزيون الإسرائيلي بأن "أزرق أبيض" رفض هذا المقترح خوفا من عدم التزام نتنياهو بتعهدات التنحي، كما رفض التحالف مقترح استبدال نتنياهو بشخصية بديلة من حزب "الليكود" على رأس الحكومة خلال أول سنتين من فترة اتفاق التناوب، قبل تولي مرشح "أزرق أبيض" منصب رئيس الوزراء.



ولا يزال "أزرق أبيض" يصر على تولي بيني جانتس منصب رئيس الوزراء، علما بأنه جاء في المرتبة الأولى بنتيجة الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي جرت في سبتمبر الماضي ويرفض التحالف حكومة يقودها نتنياهو.