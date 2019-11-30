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الدولار بـ 16.05.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 30 - 11 - 2019

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:14 ص
أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 30 - 11 - 2019
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كـريـم الـخـطـيـب
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc" تقريرًا مُفصلًا اليوم، السبت 30 - 11 - 2019، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه.

وجاء سعر الدولار اليوم وأسعار العُملات الأجنبية، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه شراء 16.05، وبيع 16.15جنيه.

اليورو أمام الجنيه المصري اليوم
سعر اليورو يساوي 17.65 وبيع 17.79جنيه .

الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني يساوي 20.71 وبيع 20.91 جنيه.

سعر الفرنك السويسرى​
وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم​ شراء 16.07 وبيع 16.18جنيه.

سعر الـ 100 الين اليابانى
أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، فقد سجل شراء 14.66 وبيع 14.76 جنيه .

سعر اليوان الصينى
سجل اليوان الصينى اليوم، شراء 2.28 وبيع 2.29 جنيه.

الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم
سعر الريال سعودي 4.2626 جنيهًا للشراء 4.3060 جنيهًا للبيع .

الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم
دينار كويتي 52.75 جنيهًا للشراء 53.71 جنيهًا للبيع .

سعر الدرهم الإماراتى اليوم
درهم اماراتى 4.3721 جنيهًا للشراء 4.4065 جنيهًا للبيع .
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