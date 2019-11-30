الدولار بـ 16.05.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 30 - 11 - 2019

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc" تقريرًا مُفصلًا اليوم، السبت 30 - 11 - 2019، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه.
وجاء سعر الدولار اليوم وأسعار العُملات الأجنبية، على النحو التالي:
الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه شراء 16.05، وبيع 16.15جنيه.
اليورو أمام الجنيه المصري اليوم
سعر اليورو يساوي 17.65 وبيع 17.79جنيه .
الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني يساوي 20.71 وبيع 20.91 جنيه.
سعر الفرنك السويسرى
وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم شراء 16.07 وبيع 16.18جنيه.
سعر الـ 100 الين اليابانى
أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، فقد سجل شراء 14.66 وبيع 14.76 جنيه .
سعر اليوان الصينى
سجل اليوان الصينى اليوم، شراء 2.28 وبيع 2.29 جنيه.
الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم
سعر الريال سعودي 4.2626 جنيهًا للشراء 4.3060 جنيهًا للبيع .
الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم
دينار كويتي 52.75 جنيهًا للشراء 53.71 جنيهًا للبيع .
سعر الدرهم الإماراتى اليوم
درهم اماراتى 4.3721 جنيهًا للشراء 4.4065 جنيهًا للبيع .