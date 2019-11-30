الدولار بـ 16.05.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 30 - 11 - 2019

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc" تقريرًا مُفصلًا اليوم، السبت 30 - 11 - 2019، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه.





وجاء سعر الدولار اليوم وأسعار العُملات الأجنبية، على النحو التالي:





الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه شراء 16.05، وبيع 16.15جنيه.





اليورو أمام الجنيه المصري اليوم

سعر اليورو يساوي 17.65 وبيع 17.79جنيه .





الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

جنيه إسترليني يساوي 20.71 وبيع 20.91 جنيه.





سعر الفرنك السويسرى​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم​ شراء 16.07 وبيع 16.18جنيه.





سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، فقد سجل شراء 14.66 وبيع 14.76 جنيه .





سعر اليوان الصينى

سجل اليوان الصينى اليوم، شراء 2.28 وبيع 2.29 جنيه.





الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

سعر الريال سعودي 4.2626 جنيهًا للشراء 4.3060 جنيهًا للبيع .





الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم

دينار كويتي 52.75 جنيهًا للشراء 53.71 جنيهًا للبيع .





سعر الدرهم الإماراتى اليوم