تاريخ سيئ لميتشو أمام مازيمبى.. هل يتغير مع الزمالك؟

يلتقى فريق الزمالك في الثالثة من عصر اليوم، نظيره فريق مازيمبى الكونغولى ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا، على ملعب الأخير.



ويأمل الزمالك بقيادة مديره الفنى الصربى ميتشو، فى تحقيق نتيجة إيجابية أمام مازيمبى، لتهدئة جماهير القلعة البيضاء الغاضبة من مستوى الفريق على الصعيد المحلى، وتعرضه للهزيمة فى مسابقة الدورى أمام فريق إنبى بنتيجة هدفين لهدف.



ويقع الزمالك فى المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال إفريقيا بجانب كل من فريق مازيمبى الكونغولى، وأول أغسطس الأنجولى، وزيسكو يونايتد الزامبى.



وسبق وواجه المدير الفنى لفريق الزمالك "ميتشو" فريق مازيمبى الكونغولى، خلال تدريبه لفرق سابقة، فى مبارتين ولكن قدم نتائج سيئة أمامهم.



ويستعرض موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى نتائج ميتشو أمام فريق مازيمبى الكونغولى في بطولة دورى أبطال إفريقيا، على النحو التالى:



هزيمة كارثية وفوز لميتشو أمام مازيمبى موسم 2009

واجه ميتشو المدير الفنى الحالى لفريق الزمالك، فريق مازيمبى الكونغولى فى مناسبتين سابقًا ببطولة دورى أبطال إفريقيا وتحديدًا في نصف نهائي البطولة عام 2009.



كان ميتشو يقود فريق الهلال السوداني، وخسر أمام مازيمبي ذهابًا بنتيجة كبيرة 5-2، وفي العودة فاز بهدفين دون رد، ليتأهل الفريق الكونغولي إلى نهائي البطولة ويطيح بفريق ميتشو من المسابقة .



يذكر أن فريق مازيمبي توج بالبطولة فى هذا الموسم عقب فوزه على فريق هارتلاند النيجيري في المباراة النهائية، لينجح الفريق الكونغولي في حصد اللقب.

