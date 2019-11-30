ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

فوائد تناول البصل صباحا.. للرجال| يقي من سرطان البروستاتا

السبت 30/نوفمبر/2019 - 01:58 م
فوائد تناول البصل
فوائد تناول البصل صباحا
Advertisements
أمينة الدسوقى
فوائد تناول البصل صباحا، متعددة وكثيرة حيث أن البصل ضمن الخضروات التى تحتوى على العديد من الفيتامينات التى يحتاجها الجسم كما أنه يحتوى على معادن تعزز من الصحة وتقى الإنسان من أنواع كثيرة من الأمراض مثل السرطانات وغيرها لذلك نرصد لكم فى سياق التالى فوائد تناول البصل صباحا.

فوائد تناول البصل صباحا

1- يساعد على تقليل الألم بعد لدغة النحل، فعندما تلدغك نحلة ضع بصلًا طازجًا على المنطقة المصابة لتخفيف الألم.

2- يخفض الكولسترول السيئ، حيث أظهرت الدراسات التي أجريت في جامعة هونغ كونغ الصينية أن البصل (وخاصة البصل الأحمر) يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول السيئ.

3- يزيد امداداتك من الجلوتاثيون الذي يعد أحد أهم مضادات الأكسدة، حيث تنتج أجسامنا أكثر منه بتناول الكثير من البصل والخضروات الأخرى، مثل القرنبيط والقرنبيط. يمكن لمضادات الأكسدة أن تتجنب السرطان وأمراض القلب وحتى مرض الزهايمر.

4- توقف نزلات البرد حيث يمثل البرد أفضل طريقة لوقف الإصابة بالتهاب البرد وتطور الحلق هي تناول البصل، فيتامين C هو الجاني المسؤول.

5- يساعد البصل فى الحفاظ على نسبة السكر في الدم.

6- يزيل بقع الجلد الداكنة من خلال خلط عصير البصل بكمية متساوية من خل التفاح يمكن أن يزيل البقع الداكنة على الجلد، عندما يطبق مرتين في اليوم.

7- يعد البصل من الخضروات الغنية بالكيرسيتين والذى يعد ضروري للمساعدة في تجنب أو علاج الحالات الصحية المزعجة مثل جلطات الدم، والتهاب شعبي، والحمى، وداء السكري، والربو.

8- البصل يعمل على إزالة السموم حيث يحتوي البصل على الكثير من هذه الأحماض الأمينية، لذلك فإن البصل وسيلة ممتازة لإزالة السموم.

9- البصل قد يساعد في الوقاية من السرطان، وخاصة السرطان الذى يصيب غدة البروستاتا حيث تشير الدراسات إلى أن تناول البصل بإنتظام لنوع عائلة الخضروات (الكراث والثوم والبصل) قد يساعد في الحد من الإصابة بسرطان البروستاتا.

10- يساعد على الحفاظ على صحة الدماغ، حيث تشير الدراسات إلى أن استهلاك البصل يمكن أن يساعد الحفاظ على صحة المخ، كما أن البصل يحتوي على ثاني كبريتيد الأليل "زيت البصل" حيث يعمل هذا الزيت بطريقة تشبه الطريقة التي يساعد بها الأنسولين في توازن مستويات السكر في الدم.

مصدر المعلومات مواقع lifehack.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نوع من الحبوب له مفعول السحر فى محاربة أمراض القلب

فوائد تناول الثوم على الريق .. حل سحري للتخلص من الاكتئاب

فوائد تناول الثوم قبل النوم .. يمنع تطور سرطان الرحم

15 فائدة لتناول الموز الأسود

فوائد تناول الثوم يوميا .. يقيك من الإصابة بالسرطان

فوائد تناول البصل يوميا .. إزالة السموم وتقوية المناعة الأبرز

ترشيحاتنا

فرج عامر يكشف سبب ظلم النادي الأهلي إفريقيا

تاريخ سيئ لميتشو أمام مازيمبى.. هل يتغير مع الزمالك؟

مصرع مسجل خطر وهارب من قضية قتل على يد أمن الدقهلية

لميس سلامة تعلق على رقص الزعيم عادل إمام في عيد ميلاد ابنه رامي.. شاهد

شعبان عبد الرحيم يغني على كرسي متحرك.. فيديو

مواجهة مباشرة بين فتاة أيزيدية ومغتصبها الداعشي.. شاهد بالفيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدارس لتعليم فنون الغوص بدهب وشرم الشيخ لدعم مركز مصر كأفضل وجهة سياحية

زيرو جمارك تركيا..قائمة بأنواع السيارات ينطبق عليها صفر جمارك الشهر المقبل.. صور

بين الجرأة والأناقة والغرابة.. 20 إطلالة أثارت الجدل في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي