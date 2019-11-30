فوائد تناول البصل صباحا.. للرجال| يقي من سرطان البروستاتا

فوائد تناول البصل صباحا، متعددة وكثيرة حيث أن البصل ضمن الخضروات التى تحتوى على العديد من الفيتامينات التى يحتاجها الجسم كما أنه يحتوى على معادن تعزز من الصحة وتقى الإنسان من أنواع كثيرة من الأمراض مثل السرطانات وغيرها لذلك نرصد لكم فى سياق التالى فوائد تناول البصل صباحا.



فوائد تناول البصل صباحا



1- يساعد على تقليل الألم بعد لدغة النحل، فعندما تلدغك نحلة ضع بصلًا طازجًا على المنطقة المصابة لتخفيف الألم.



2- يخفض الكولسترول السيئ، حيث أظهرت الدراسات التي أجريت في جامعة هونغ كونغ الصينية أن البصل (وخاصة البصل الأحمر) يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول السيئ.



3- يزيد امداداتك من الجلوتاثيون الذي يعد أحد أهم مضادات الأكسدة، حيث تنتج أجسامنا أكثر منه بتناول الكثير من البصل والخضروات الأخرى، مثل القرنبيط والقرنبيط. يمكن لمضادات الأكسدة أن تتجنب السرطان وأمراض القلب وحتى مرض الزهايمر.



4- توقف نزلات البرد حيث يمثل البرد أفضل طريقة لوقف الإصابة بالتهاب البرد وتطور الحلق هي تناول البصل، فيتامين C هو الجاني المسؤول.



5- يساعد البصل فى الحفاظ على نسبة السكر في الدم.



6- يزيل بقع الجلد الداكنة من خلال خلط عصير البصل بكمية متساوية من خل التفاح يمكن أن يزيل البقع الداكنة على الجلد، عندما يطبق مرتين في اليوم.



7- يعد البصل من الخضروات الغنية بالكيرسيتين والذى يعد ضروري للمساعدة في تجنب أو علاج الحالات الصحية المزعجة مثل جلطات الدم، والتهاب شعبي، والحمى، وداء السكري، والربو.



8- البصل يعمل على إزالة السموم حيث يحتوي البصل على الكثير من هذه الأحماض الأمينية، لذلك فإن البصل وسيلة ممتازة لإزالة السموم.



9- البصل قد يساعد في الوقاية من السرطان، وخاصة السرطان الذى يصيب غدة البروستاتا حيث تشير الدراسات إلى أن تناول البصل بإنتظام لنوع عائلة الخضروات (الكراث والثوم والبصل) قد يساعد في الحد من الإصابة بسرطان البروستاتا.



10- يساعد على الحفاظ على صحة الدماغ، حيث تشير الدراسات إلى أن استهلاك البصل يمكن أن يساعد الحفاظ على صحة المخ، كما أن البصل يحتوي على ثاني كبريتيد الأليل "زيت البصل" حيث يعمل هذا الزيت بطريقة تشبه الطريقة التي يساعد بها الأنسولين في توازن مستويات السكر في الدم.



مصدر المعلومات مواقع lifehack.