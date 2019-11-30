منها البهاق والصدفية.. هاني الناظر يكشف 12 معلومة مغلوطة عن بعض الأمراض

قال الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث السابق: إن هناك العديد من المعلومات المغلوطة والتي تنتشر حول بعض الأمراض التي تصيبنا، إلا أنه يجب أن نحصل على المعلومة من الطبيب المختص فقط.





وأضاف هاني الناظر، أن من أكثر الحقائق التي يمكن أن تنتشر وتشكل مشاكل خطيرة، المعلومات غير الصحيحة حول الأمراض، مثل: مرض البهاق، والذي انتشر مؤخرا بعدما أصيب به الفنان رامي جمال، وفيما يلي سوف نتناول أبرز المعلومات المغلوطة حول بعض الأمراض، ومنها:





١- البهاق مرض مناعي وليس مرض معدي علي الإطلاق.

٢- الصدفية مرض جلدي مناعي و غير معدي نهائيا.

٣- الثعلبة مشكلة غير معدية تماما.

٤- حبوب الشباب تتأثر جدًا بالعامل النفسي، ولا تقتصر فقط علي سن المراهقة، ولكنها قد تمتد في الثلاثينيات الأربعينات و أكثر لأنها مرتبطة بالتوتر والشد العصبي.

٥- التينيا مرض ينتج عن الإصابة بأنواع من الفطريات، و يعالج بالأدوية و لكنه قد يعاود الإصابة مرة اخري إذا تعرض الإنسان للفطريات مرة ثانية، ولا يوجد علاج يمنع عودة الإصابة للأبد.

٦- الأكزيما نوع من الحساسية وهي مرض غير معدي إطلاقا.

٧- الشعر الأبيض ظاهرة طبيعية مع تقدم السن وقد تظهر مبكرا عند بعض الأشخاص نتيجة عوامل وراثية، ولا يوجد علاج دوائي للشيب.

٨- الصلع صفة وراثية و لا يوجد علاج دوائي للصلع لأن الصفات الوراثية لا تعالج بالأدوية.

٩- الصابون الذي يحتوي على كبريت أو فينيك أو ديتول، او أي مواد مطهرة له أضرار عديدة وخطيرة على الجلد فلا تستعمله.

١٠- حلاقة شعر الأطفال الصغار بالموس لا يؤدي إلى كثافته ونعومته.

١١- إضافة الكلور للماء الاستحمام لا يؤدي الى تفتيح البشرة، بل يمثل خطر شديد على الجلد.