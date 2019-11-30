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ثقافة

مبروك يكشف تفاصيل سيناريو عرض متحف شرم الشيخ

السبت 30/نوفمبر/2019 - 03:34 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
كشف الدكتور محمود مبروك، مستشار وزير الآثار للعرض المتحفى تفاصيل سيناريو العرض المتحفى لمتحف شرم الشيخ.

جاء ذلك بمناسبة استقبال المتحف اليوم لاولي القطع الأثرية التي سيتم عرضها ضمن سيناريو العرض المتحفي الخاص به، وضمت ثلاث قطع ضخمة لرأس تمثال من الجرانيت الوردي للالهة حتحور لعرضه بالفناء الخارجي للمتحف.

قال مبروك أن فكرة سيناريو العرض ستعكس مظاهر الحياة اليومية عند المصرى القديم وكذلك فى العصر الحديث، بحيث تروى القطع الأثرية مدى التقدم الحضارى الذى كان يعيشه المصرى القديم، حيث برع فى صناعة الكراسى والمناضد والأسرة المريحة وكان يزين المائدة بالزهور ويأكل ويشرب فى أطباق وكؤوس من الخزف مختلفة الأشكال والألوان وكان يلبس أحدث الأزياء. 

كما يشمل سيناريو العرض المتحفى عرضا للحياه البرية، وكيف اهتم المصرى القديم بالحيوانات والطيور والزواحف والحشرات من حيث تربيتها أو تقديسها أو استئناسها أو علاجها، مؤكد أنه سيتم لأول مرة عرض ضخم لأشكال الحيوانات والطيور.
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