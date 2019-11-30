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رياضة

التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مواجهة مانشستر سيتي ونيوكاسل ..فيديو

السبت 30/نوفمبر/2019 - 03:28 م
رياض محرز وبرنادو
رياض محرز وبرنادو سيلفا
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محمد السعيد
حسم التعادل الإيجابي 1- 1، الشوط الأول من مواجهة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد، في المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الـ 14، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

تقدم مانشستر سيتي عن طريق رحيم ستيرلينج في الدقيقة 22، بينما تعادل ويترو فيليمز فى الدقيقة 25 من عمر اللقاء.

وكان فريق مانشستر سيتي الأكثر خطورة في معظم أوقات الشوط الأول، حيث استحوذ على الكرة بنسبة 66%، وسدد 7 تسديدات منهم 2 على المرمى، بينما سدد نيوكاسل 3 تسديدات منهم 2 على المرمى.

ويأمل مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على نيوكاسل للحفاظ على آماله الضعيفة، في المنافسة على اللقب.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، خلف ليفربول صاحب الصدارة بفارق 9 نقاط، بينما يملك نيوكاسل يونايتد 15 نقطة في المركز الـ 14.
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