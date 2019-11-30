ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رسميًا .. افتتاح يورو 2020 بين إيطاليا و تركيا على الملعب الأولمبي في روما

السبت 30/نوفمبر/2019 - 07:55 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
أسفرت قرعة بطولة الأمم الأوروبية 2020 عن وقوع ايطاليا مع تركيا في افتتاح البطولة على الملعب الأولمبي في روما والتي ستقام في عدة مدن أوروبية لأول مرة، ولن تستضيفها دولة واحدة طوال مشوارها، وهو ما يخلق احتمالات كثيرة على صعيد المجموعات.

وجاءت المستويات للمنتخبات المشاركة في يورو 2020 كالاتي:

المستوى الأول: بلجيكا، إيطاليا (مستضيف)، إنجلترا (مستضيف)، ألمانيا (مستضيف)، إسبانيا (مستضيف) وأوكرانيا.

المستوى الثاني: فرنسا، بولندا، سويسرا، كرواتيا، هولندا (مستضيف) وروسيا (مستضيف)

المستوى الثالث: البرتغال، تركيا، الدنمارك (مستضيف)، النمسا، السويد، جمهورية التشيك.

المستوى الرابع: ويلز، فنلندا، الفائز من الملحق الأول، الفائز من الملحق الثاني، الفائز من الملحق الثالث، الفائز من الملحق الرابع.

حتى الآن تأهل 20 منتخبًا إلى كأس الأمم الأوروبية 2020 ، وتبقى 4 مقاعد لم يتم تحديدها بعد، والتي ستخضع لنتائج الملحق الذي سيلعب في شهر مارس عام 2020.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأهل 12 منتخبا رسميا إلى يورو 2020.. تعرف عليها

17 منتخبا.. تعرف على المتأهلين ليورو 2020 حتى الآن

تعرف على المتأهلين الـ 20 إلى يورو 2020 مع تبقي الملحق

يورو 2020 .. تعرف على قائمة المنتخبات المتأهلة للبطولة الأوروبية

تعرف على تصنيف المنتخبات المشاركة في يورو 2020

قرعة يورو 2020.. وصول لويس إنريكي وساوثجيت وفيجو لحضور المراسم

ترشيحاتنا

بعد دخول محمد فؤاد العناية المركزة.. أمراض مميتة يسببها الضغط المرتفع

ميتشو يستبعد 4 لاعبين من تشكيل الزمالك أمام مازيمبى.. تعرف عليهم

تذبح صديقتها لسرقة أموالها في حى الأسمرات

حشيش في المحكمة.. حبس عاطلين لتناولهما المخدرات بجوار القضاة بالمنوفية

أول تعليق لـ ميتشو بعد خسارة الزمالك من مازيمبى الكونغولى بثلاثية نظيفة

بصحبة والدها.. هنادي مهنا تخطف الأنظار فى مهرجان القاهرة السنمائى| شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جذاب.. زوجة مصطفى فهمى تتألق فى أحدث ظهور.. شاهد

بعد براءتها من سب وقذف خالد يوسف.. شاهد رد فعل رانيا يوسف

بمكياج ناعم .. جميلة عوض تبهر الجمهور برقتها