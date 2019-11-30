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توك شو

أحمد موسى: فايز السراج مغلوب على أمره ولايحكم ليبيا..فيديو

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:43 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية الليبية عبد مغلوب على أمره ولا يحكم، ولا يدير شيئا في ليبيا.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن ما يفعله أردوغان بلطجة سياسية ليس لها وجود في القانون الدولي أوقانون البحار أو قانون الدول المتشاركة في الحدود البحرية.

وتابع موسى أن أردوغان والسراج يعدان لهذا الاتفاق منذ عام كامل بحجة فرض سيادة ليبيا مع تركيا على هذه المنطقة ، مؤكدا أن السيادة ستكون لتركيا فقط.

وأكد موسى أن مصر وقبرص واليونان لم يعترفوا بهذا الاتفاق ولا يمكن أن يعترفوا به على الإطلاق.
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